Trimborn ist vierter Kandidat in Bühlertann

Für die Bürgermeisterwahl in Bühlertann hat ein vierter Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Der selbstständige Büroinformationselektroniker-Meister Michael Trimborn tritt als parteiloser Kandidat an. Trimborn ist 56 Jahre alt, in Schorndorf geboren und wohnt in Bühlerzell. Dort war er vor zwei Jahren bei der Bürgermeisterwahl angetreten. Dabei war er auf 5,34 Prozent der Wählerstimmen gekommen. Der IT-Experte ist überdies Inhaber einer Privatpilotenlizenz. Neben Trimborn bewerben sich Florian Fallenbüchel (38), Daniel Freinik (36) und Roland Krojer (53) um die Nachfolge von Michael Dambacher, der seit Juli Oberbürgermeister in Ellwangen ist. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 29. September, statt.