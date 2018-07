Der Ellwanger Triathlon am Kressbachsee wird am heutigen Samstag, 21. Juli, ab 14 Uhr, wie geplant über die Bühne gehen. Da für Samstag„nur noch Starkregen“, aber keine Gewitter mehr für Ellwangen vorhergesagt sind, könne der Triathlon steigen, erklärte uns Christoph Grohmann vom Orga-Team am Telefon.