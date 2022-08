Trauercafe „Mitten im Leben“ für Jüngere und Menschen in der Lebensmitte

Die Angebote des Ambulanten Ökumenischen Hospizdienstes Ellwangen sind für Trauernde, die einen Angehörigen verloren haben. Neu ist das Trauercafe „Mitten im Leben“, das sich speziell an Jüngere und Menschen in der Lebensmitte richtet. An beiden monatlich stattfindenden Veranstaltungen können sie teilnehmen, so wie sie sich gerade in Ihrer Trauer fühlen. Miteinander ins Gespräch zu kommen, ist ebenso möglich, wie einfach still dabei zu sein. Dabei entstehen keine Kosten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu beachten sind die aktuellen Coronabestimmungen. Infos gibt es unter Telefon 0162/7641044. Die nächsten Treffen: Cafe Lichtblick am Freitag, 9.September, 9.30 bis 11 Uhr , Speratushaus, Freigasse 3 in Ellwangen; Trauercafe „Mitten im Leben“ am Samstag, 10. September, 15 bis 16.30 Uhr, ebenfalls im Speratushaus.