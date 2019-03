Trauer um Pfarrer Rolf Küchler

Die Seelsorgeeinheit Ellwangen und die katholische Kirchengemeinde Sankt Wolfgang trauern um Pfarrer im Ruhestand Rolf Küchler. Der ehemalige Pfarrer von Sankt Wolfgang starb am 25. März im Alter von 94 Jahren. Am Freitag wird er auf dem Friedhof bei Sankt Wolfgang beerdigt. Das Requiem ist um 13 Uhr in der Wolfgangskirche, anschließend ist Beisetzung.

Rolf Küchler wurde am 8. Juli 1924 in Rottweil geboren. Dort wurde er am 19. März 1961 zum Priester geweiht. Im Mai 1961 kam er als Vikar nach Aalen. 1964 wurde er Kaplan in Sankt Wolfgang in Ellwangen. Ab 1966 war er Kurat für die Seelsorgestelle Goldrain, ab 1. Februar 1969 Pfarrverweser und, mit Errichtung der Pfarrei, ab 26. Oktober 1969 erster Pfarrer der neuen Kirchengemeinde Sankt Wolfgang. Seine Investitur fand allerdings in der Basilika statt, da die Wolfgangskirche noch nicht umgebaut war.

1985 übernahm Küchler die Pfarrei Sankt Paulus in Künzelsau. Als Pensionär kam der Geistliche 1993 wieder zurück nach Ellwangen, wo er sich viele Jahre als Aushilfsgeistlicher besonders in den Pfarreien Heilig Geist, Sankt Vitus und Sankt Patrizius Eggenrot verdient gemacht hat. Ein Jahr lang hielt er auch Gottesdienste in Crailsheim.

Mutiger, moderner und humorvoller Geistlicher

Rolf Küchler war Spätberufener. Im Zweiten Weltkrieg wurde er in Russland und Südfrankreich schwer verwundet. Nach dem Krieg studierte er zunächst in Stuttgart Chemie, danach in Tübingen Theologie. Küchler war ein unerschrockener, mutiger, moderner und humorvoller Geistlicher, seine Predigten strahlten wissenschaftliche Klarheit, eine deutliche Sprache und Aktualität aus. Küchler war den Menschen eng verbunden, hatte stets den Blick auf das ganze Leben, er hatte Freude am Leben und am guten Essen. Über 50 Jahre, seit 1964 bis zu ihrem Tod, diente ihm Anneliese Schmitzer als treue Haushälterin.

In den 1960er Jahren übernahm er die männliche christliche Arbeiterjugend. Bis zu seinem Fortgang nach Künzelsau leitete Küchler in Ellwangen 21 Jahre lang die Kolpingsfamilie. Zum 80. Geburtstag wurde er mit der Pater-Philipp-Jeningen-Medaille in Gold geehrt. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte der Pfarrerpensionär in der Anna-Pflege.