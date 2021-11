Trauer um Lukas David

Am vergangenen Mittwochvormittag hat in der Sankt-Michaels-Kirche in Detmold eine Trauerfeier für den Geiger und Violinpädagogen Lukas David stattgefunden. David war am 11. Oktober in Lemgo im Alter von 87 Jahren verstorben. Er hatte zu Lebzeiten auch in Ellwangen Meisterkurse für Musikschulschüler und Interessierte gegeben.

Geboren wurde Lukas David als Sohn des Komponisten Johann Nepomuk David im oberösterreichischen Wels. Seine erste geigerische Ausbildung erhielt er in Leipzig, später bei Max Strub in Salzburg sowie bei Max Kergl in Stuttgart. Davids bedeutendster Lehrer war Tibor Varga, bei dem er von 1949 bis 1957 in Detmold studierte und dessen Assistent er bis 1959 war. Anschließend lehrte David an der Wiener Musikakademie, bis er 1966 als Professor an die Musikhochschule in Detmold berufen wurde, an der er bis 1998 wirkte.

Als Geiger erlangte Lukas David internationale Anerkennung; Konzertreisen führten ihn durch Europa, nach Asien, in die USA, nach Südamerika und Südafrika. David beherrschte das gesamte Violinrepertoire, wobei er sich vor allem für die romantische, aber auch zeitgenössische Musik, zum Beispiel die seines Vaters, einsetzte.

Als ehemaliger Professor des hiesigen Musikschullehrers Ulrich Widdermann ist Lukas David auch in Ellwangen kein Unbekannter: Zwischen 2000 und 2016 unterrichtete er auf Einladung der Städtischen Musikschule immer wieder in mehrtägigen Meisterkursen talentierte und interessierte Violinschüler. Darüber hinaus konzertierte er hier regelmäßig solistisch oder in kammermusikalischer Besetzung zusammen mit seinen ehemaligen oder aktuellen Studenten.

In der Zwischenzeit wurden in Ellwangen bereits mehrere Generationen von Geigenschülern nach seiner Methode unterrichtet. Diese „David-Enkel“ werden sein Erbe stolz weitertragen.

Zu Davids Beisetzung am vergangenen Mittwoch waren zahlreiche seiner ehemaligen Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland angereist, um sich von ihrem Lehrer, der für viele auch musikalischer Vater und Freund war, zu verabschieden und um die Feier musikalisch zu umrahmen.