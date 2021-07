Trauer um Fritz Thomas: Er ist dem TSV Ellwangen 91 Jahre lang treu geblieben

Das Geschäft „Radio und Fernseh Thomas“ in der Marienstraße ist in früherer Zeit in Ellwangen ein Begriff gewesen. Der frühere Inhaber, Fritz Thomas, ist am 27. Juli im Alter von 96 Jahren gestorben. Thomas war 91 Jahre lang Mitglied im TSV 1846 Ellwangen (Jagst).

Der Vorsitzende des Vereins, Günther Haas, erinnert sich an ihn: „Ich kann mich entsinnen, dass ich als Jugendlicher mit 13 oder 14 dort meine erste Schallplatte gekauft habe: ‚A Hard Day’s Night‘ von den Beatles. Den Thomasa Fritz, so wurde er damals genannt, habe ich dann einige Jahre später in unserem Vereinslokal, dem Gasthaus zum Bahnhof, kennengelernt. Das Bild, wenn er in einer Arbeitspause im grauen Arbeitskittel, mal kurz vorbeikam, um ein Glas Bier zu trinken und auch meist lachend zur guten Unterhaltung am Stammtisch beitrug, das habe ich heute noch im Kopf.“

2016 feierte der Verein sein 170-jähriges Bestehen. Als Günther Haas damals die Jubiläumsfeier vorbereitete, wurde ihm die Bedeutung von Fritz Thomas bewusst, der bereits 1930 in den damaligen Turnverein eingetreten war. Beim damaligen Besuch beim Ehepaar Thomas erlebte er dann eine Überraschung: „Ich war auf ein Ehepaar, dem hohen Alter entsprechend, eingestellt. Nun saß ich aber Personen gegenüber, die klar in ihren Gedanken und Aussagen waren und nichts Gebrechliches an sich hatten. Als wir dann Bilder von den sportlichen Aktivitäten anschauten, zum Teil aus einer Zeit, als ich noch gar nicht geboren war, konnte man die leuchtenden Augen der beiden sehen, wenn sie von ‚ihrem Turnverein‘ sprachen. Fritz Thomas war Turner, Leichtathlet, und nach dem Krieg begeisterter Handballer, wo er auch die Jugend trainierte.“

Haas bedauert es, dass es nicht mehr möglich war, Fritz Thomas für die Festschrift zum 175-jährigen Bestehen zu interviewen. „Es ist eine Ehre für unseren Verein, dass er dem TSV einmalige 91 Jahre treu geblieben ist. Wir trauern mit seiner Frau und seinen Angehörigen. Wir werden sein Andenken bewahren.“