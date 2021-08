Trauer um Friseurmeisterin Renate Knoor

Nach schwerer Krankheit ist am 28. Juli Renate Knoor verstorben. Die Ellwanger Friseurmeisterin wurde 81 Jahre alt.

Renate Knoor ist am 3. Dezember 1939 in Ellwangen geboren und aufgewachsen. Vier Jahre zuvor hatten ihre Großeltern Hans und Josefine Bernhard ein Friseurgeschäft in der Ellwanger Marienstraße gegründet. Es gilt als eines der ältesten Friseurgeschäfte der Stadt.

Renate Knoor stieg 1954 in den Betrieb ein. 1962 absolvierte sie die Meisterprüfung. Mit ihrem Mann Hans-Peter hat sie den Salon Bernhard dann im Jahr 1970 übernommen.

Seit 2000 führt die gemeinsame Tochter Silke Knoor den Betrieb in der dritten Generation weiter. Renate Knoor arbeitete noch bis vor zwei Jahren mit und hat ihre treue Stammkundschaft betreut.

Engagiert war Renate Knoor über viele Jahre im Schönbornhaus. Jeden Sonntag hat sie die Bewohnerinnen und Bewohner zum Gottesdienst begleitet.