Die katholische Kirchengemeinde Sankt Patrizius Eggenrot trauert um ihren langjährigen Kirchenpfleger und Mesner Josef Rathgeb, der nach schwerer, heimtückischer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben ist. In über 44 Jahren, seit 1974, prägte er die kirchliche Arbeit in Eggenrot und war auch in der Seelsorgeeinheit ein geschätzter Ansprechpartner.

Bei der Trauerfeier in der übervollen Patriziuskirche dankte Pfarrer Michael Windisch dem Verstorbenen für seinen unerschütterlichen Glauben, für seine Umsicht, Zuverlässigkeit und Warmherzigkeit. Sein Glaube sei für Josef Rathgeb bis zuletzt wie eine Quelle des Lebens gewesen: „Er verstand sein ganzes Leben als ein Zugehen auf die Begegnung mit Jesus Christus.“

Nach dem Tod seines Vaters 1974 habe Josef Rathgeb schon in jungen Jahren in der dritten Generation seiner Familie die wichtigen Ämter des Mesners und Kirchenpflegers in Eggenrot übernommen, sagte der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Markus Lingel. Als Kirchenpfleger habe sich Rathgeb sehr gewissenhaft und mit Weitblick um die Aufgaben der Pfarrgemeinde und um die Verwaltung des Friedhofs gekümmert: „Dabei meisterte er große Herausforderungen wie die Renovierung der Kirche und die mehrmalig notwendige Erneuerung des Kirchturms ebenso wie die alltäglichen Arbeiten rund um alle Gebäude und Hofbereiche.“

Lingel würdigte Rathgebs Sachkenntnis und Besonnenheit und sein würdevolles Mitwirken bei Andachten, Prozessionen, Gottesdiensten und Hochfesten: „Für alle Beteiligten war er in der Sakristei durch seine freundliche Art immer ein Ruhepol, und er hatte stets ein aufmunterndes Wort parat.“ Rathgeb war auch Mitglied des Redaktionsteams des „Patriziusblättles“, Vorbeter beim Totengebet und an den Bitttagen sowie Vorsänger der Großen Fürbitten am Karfreitag und des Exsultet in der Osternacht. „Stets hatte er ein offenes und sensibles Ohr für die Anliegen der Menschen und war so für viele ein unschätzbarer Ratgeber, liebenswerter Wegbegleiter, großes Vorbild und humorvoller Freund“, so Lingel.

Hedwig Oesterle, Vorsitzende des Kirchenchores Sankt Patrizius, nahm Abschied vom Ehrensänger und Ehrenvorstand des Kirchenchores. Rathgeb trat dem Chor 1962 bei. Als Vorsitzender leitete er die Geschicke des Chores über 24 Jahre lang, von 1994 bis Februar 2018. Oesterle lobte Rathgebs Zuverlässigkeit, Treue, Verantwortungsbewusstsein, Geselligkeit und seinen Wortwitz. Günther Herschlein würdigte für den Männergesangverein Eggenrot Josef Rathgeb als langjährigen Freund, Sängerkameraden und seit 2013 als Ehrensänger. Der Vereinsmensch Rathgeb war 56 Jahre lang im zweiten Bass eine tragende Stimme, pflegte die Vereinsfahne und engagierte sich beim Eggenroter Dorffest. Herschlein sprach Rathgebs Offenheit, Kampfgeist, Gottvertrauen, offenes Ohr, Diskussionsfreude und Hilfsbereitschaft an. So habe Rathgeb als Baggerfahrer noch im Herbst 2018 beim Umbau des Dorfhauses geholfen. 43 Jahre lang war „der Mesner“, so sein Rufname in Eggenrot, Mitglied bei den Sportfreunden.

Ein ehrendes Andenken sprach der Präses der Mesner, Pfarrer Josef Höfler. Abschied nahm auch der Musikverein Rindelbach. Rathgeb war verheiratet und hatte vier Kinder und drei Enkel. Am Sonntag, 20. Januar, um 9.30 Uhr ist in der Patriziuskirche der zweite Trauergottesdienst.