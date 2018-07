Traktor in Flammen – 250 000 Euro Schaden

250 000 Euro Sachschaden sind bei einem Brand bei Braunsbach entstanden. Dort sind ein Traktor und eine Ballenpresse in Flammen aufgegangen.

Die beiden landwirtschaftlichen Maschinen waren am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf einem Feld an der Kreisstraße zwischen Zottishofen und Nesselbach in Brand geraten. Die Rauchsäule war von der Autobahn aus zu sehen. Die freiwillige Feuerwehr Braunsbach war mit sieben Fahrzeugen und 38 Kräften im Einsatz. Ein Hubschrauber mit Löschwasserbehälter der Bundeswehr, der in der Nähe war, kam der Feuerwehr zu Hilfe und warf Wasser ab, wodurch der Brand gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird mit rund 250 000 Euro beziffert.