Training am Nachmittag ist fast nicht mehr möglich

Die Ganztagesbetreuung hat nicht nur Einfluss auf die Eltern. Die Vereine müssen auf die neuen Zeiten der Kinder und Jugendlichen Rücksicht nehmen. Dass am Nachmittag alle zum Training kommen können, ist heutzutage nicht mehr gegeben. Zwei Fragen an Hermann Weber, den Vorsitzenden des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine in Ellwangen.

Wie wirkt sich die vermehrte Betreuung an Grundschulen auf die Vereine aus?

Bei den Kindern im Grundschulalter merken wir das noch nicht so sehr. Auch bei den Jugendlichen haben wir genügend Nachwuchs – aber erst ab 17 Uhr. Als ich noch Lehrer am Peutinger-Gymnasium und Trainer beim TSV Ellwangen war, habe ich ab 15.30 Uhr Mannschaften betreut. Das geht heute nicht mehr wegen des Unterrichts und der Betreuung am Nachmittag. Das betrifft übrigens nicht nur die Schüler, sondern auch die vielen Sportlehrer, die sich in den Vereinen als Trainer oder Übungsleiter engagieren. Auch sie haben keine Zeit mehr. Mit der verpflichtenden Anwesenheit an den Schulen zu Teamarbeit und Besprechungen am Nachmittag hat man auch sie aus ihrem Engagement für die Vereine herausgeholt. Es hat sich viel geändert, und es wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, dafür Lösungen zu finden.

Welche Erfahrungen haben die Vereine als Kooperationspartner an den Schulen gemacht?

Noch nicht so viele. Die Vereine würden gerne an die Schulen gehen, aber dabei gibt es ein Problem: Wir haben nicht das Personal. Die meisten Trainer arbeiten nachmittags, wenn die Schulen ihre Betreuungsangebote machen. Der TSV Ellwangen hatte deshalb einmal extra einen hauptamtlichen Vereinssportlehrer engagiert, der an fünf oder sechs Schulen Ballsport anbot. Die Hoffnung war, auf diese Weise neue Mitglieder zu gewinnen. Aber die Kosten waren höher als die Einnahmen durch mehr Mitgliedsbeiträge, deshalb hat sich die Sache nach zwei Jahren zerschlagen. Das Entscheidende bleibt: Wie kriege ich die Trainer an die Schulen? Das ist ein Riesenproblem. Im Verband der sporttreibenden Vereine müssen wir uns diese Frage stellen. Eine Lösung wären pensionierte Lehrer und Übungsleiter. Es hat sich viel verändert. Da hilft es nichts zu sagen, wie toll es früher war. Wir müssen uns auf die Veränderungen einstellen.