Trainieren mit dem Weltmeister

Die Sportfreunde bieten vom 4. bis zum 6. Juni 2022 ein Jugend-Fußballcamp in Ellwangen-Eggenrot an. Mit dabei beim SV Fußball-Feriencamp ist Weltmeister Guido Buchwald. Beginn ist am Samstag um 14 Uhr. Gedacht ist das Camp für Mädchen und Jungen von 6-16 Jahre.

Das Training findet in Gruppen mit zehn bis zwölf Teilnehmern statt. Jeden Trainingstag durchläuft ihr verschiedene Stationen, in denen das Passen, Schießen und Dribbling trainiert. Natürlich gibt es auch Aktion-Stationen, wie die große Dartscheibe oder die Messung der Schussgeschwindigkeit. Anmeldung unter www.sv-fussballschule.de.