Trainerwechsel bei den Ringern des AC Röhlingen

Röhlingen (an) - Seit 2008 ist Bernd Rettenmaier im Dienst des AC Röhlingen – nun schließt sich ein Kapitel. Mit Patrick Sorg kommt kein Unbekannter.

In den ersten vier Jahren ging der Freistilspezialist erfolgreich auf Punktejagd, im Jahr 2012 übernahm er dann zusätzlich noch das Traineramt. Etliche Erfolge der Röhlinger Ringer stehen in Rettenmaiers Vita. So stehen der zweimalige Gewinn des WRV-Pokals 2011 und 2012 ebenso zu Buche wie die Aufstiege 2016 und 2017.

Größter Erfolg war die Verbandsligameisterschaft 2019 und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga Württemberg. Sein Nachfolger, Patrick Sorg, ist in Röhlingen kein Unbekannter. Bereits in der Jugendmannschaft war er für den ACR auf der Matte, bevor er 2004 zu den Aktiven wechselte und bei den Aufstiegen bis zur Oberliga mitkämpfte. 2007 wechselte Sorg zum KSV Aalen in die Bundesliga, später war er für die KG Baienfurt/Ravensburg in der Regionalliga aktiv. Bereits Anfang des Jahres hat Sorg die Zusage zur Rückkehr als Ringer nach Röhlingen getätigt. Nachdem Rettenmaier „etwas kürzertreten“ wollte und sein Amt zur Verfügung stellte, waren sich die Röhlinger Verantwortlichen schnell mit Sorg einig. Dieser übernimmt damit auch das Traineramt. Seit Juli ist er nun als Ringertrainer im Amt und steht aktuell mitten in der Vorbereitung