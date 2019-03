Der MusikvereinTrachtenkapelle Pfahlheim hat einen neuen Voristzenden. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde Fabian Sekler an die Spitze des Vereins gewählt. Er löst damit Florian Maierhöfer ab, der dieses Amt neun Jahre innehatte

Der Vorsitzende Florian Maierhöfer ging eingangs der Sitzung auf die zahlreichen Höhepunkte im zurückliegenden Vereinsjahr ein. Ein weiteres Thema war die abgeschlossene Baumaßnahme an der Kastellschule und die neuen vereinseigenen Proberäume, die hier entstanden sind. Maierhöfer und Thomas Feile erläuterten der Versammlung, was alles in Eigenleistung gemacht worden war. Beide bedankten sich bei allen Spendern und den ansässigen Firmen für deren Unterstützung. Insgesamt hatten rund 60 Musikerinnen, Musiker und freiwillige Helfer über 3000 Stunden Eigenleistung erbracht. Ebenso informierte Maierhöfer über die erfolgreiche Crowdfunding-Aktion mit der VR-Bank Ellwangen.

Schriftführer Fabian Sekler konnte anschließend über 82 Aktionen der Trachtenkapelle im abgelaufenen Vereinsjahr berichten – und das wohlgemerkt ohne Berücksichtigung der Baumaßnahme in der Kastellschule. Und Theresia Frosch informierte danach noch über die Jugendarbeit. Ortsvorsteher Wolfgang Seckler lobte in seinem Grußwort „die hervorragende Arbeit“ des Pfahlheimer Musikvereins.

Teilnahme am Trachten- und Schützenumzug in München

Für sehr guten Probenbesuch wurden Josef Steinacker, Thomas Maierhöfer, Hans Ziegler, Timo Eiberger, Lukas Rieger und Joachim Uhrle mit einem Vereinsweizenglas geehrt.

Bei den Wahlen wurde der seitherige Schriftführer Fabian Sekler einstimmig zum neuen Vereinsvorsitzenden gewählt. Neue Schriftführerin wurde Christiane Hauber. Thomas Feile wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt, Patrick Sekler übernimmt das Amt des Kassierers.

Ebenso einstimmig wurde die Fahnenabordnung, bestehend aus Eugen Hauber, Christian Stenzenberger und Hans-Peter Ziegler gewählt.

Bereits im Vorfeld wurden Leonhard Hauber, Thomas Maierhöfer und Stephanie Kohnle als aktive Beisitzer gewählt sowie Ann-Kathrin Frei als stellvertretende Jugendleiterin, Simon Schwanse als Technischer Leiter, Timo Eiberger als Notenwart und Claudia Feil als Trachtenwartin.

Im Rahmen der Versammlung wurde noch darüber informiert, dass die Pfahlheimer Trachtenkapelle im September am Trachten- und Schützenumzug in München teilnehmen wird.