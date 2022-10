Hämatome am gesamten Kopf: So starb die 87-jährige Giengenerin

Im Mittelpunkt des dritten Prozesstags um den Tod einer 87-jährigen Giengenerin hat der Bericht des Rechtsmediziners gestanden, der den Leichnam der Frau untersucht hatte. Sein Fazit: Durchaus hätte eine der zahlreichen Verletzungen durch einen Sturz verursacht werden können, der Rest, insbesondere zwei gemusterte Hämatome am Kopf der Rentnerin, seien durch stumpfe Gewalteinwirkung entstanden.

Angeklagt ist ein 27-Jähriger, der die Frau im vergangenen März zu Tode geprügelt haben soll. Dafür muss er sich seit Mitte September vor der Ersten Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Mord. Den Vorsitz hat Richter Bernhard Fritsch.

Der Körper der Rentnerin sei nahezu unversehrt gewesen, berichtete Professor Sebastian Kunz von der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Ulm. Massive, stumpfe Gewalt sei primär auf Gesicht und Schädel ausgeübt worden.

Hämatome habe es unter anderem an Jochbein, Wangen, Kinn und Kiefer gegeben, zudem eine Fraktur des Nasenbeins und Schwellungen an den Ohren sowie Einblutungen im Schädel und im Gehirn. Auffallend laut Gerichtsmediziner seien zudem starke Einblutungen an den Mundinnenwinkeln. Er beschrieb großflächige Verfärbungen und ein diffuses Bild von Hämatomen unterschiedlicher Größe.

Als Ursache für die Hämatome nannte Kunz mutmaßlich Faustschläge sowie Tritte gegen den am Boden liegenden Kopf der Frau. Seiner Meinung nach sei es zu verschiedenen stumpfen Gewalteinwirkungen gekommen.

An zwei Stellen stellte er auffällig gemusterte Blutergüsse mit Aussparungen fest. Hierbei könne es sich nicht um eine kompakte Gewalteinwirkung, etwa durch eine Faust, gehandelt haben, führte Kunz aus.

Blutergüsse ähneln Schuh-Profil

Diese Muster verglich der Rechtsmediziner mit dem Profil der Schuhe, die der Angeklagte am Tatabend getragen haben soll. Es gebe die Möglichkeit, dass der Schuh an beiden Stellen „aufgesetzt“ worden sei, das sei wahrscheinlich.

Dass sämtliche Verletzungen durch einen Sturz der 87-Jährigen zustande gekommen sein könnten, schloss Kunz indes aus. Ein Sturz sei zwar möglich gewesen, aber nicht der alleinige Grund für die zahlreichen Verletzungen. Auch ein komplexes Sturzgeschehen komme als Erklärung nicht infrage. Der Angeklagte hatte während des zweiten Verhandlungstags ausgesagt, die 87-Jährige sei gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen.

Als primäre Todesursache nannte Kunz ein zentrales Regulationsversagen infolge eines intensiven Schädel-Hirn-Traumas mit Einblutungen in das Schädelinnere. Mögliche Ursache seien die Stampftritte auf den „teilfixierten Kopf“ der Frau. Hierbei werde viel Kraft übertragen, solche Tritte seien lebensgefährlich.

Akutes Lungenversagen bei einem Verschluss der Atemwege durch eingeatmetes Blut. Professor Sebastian Kunz

Wenn die Rentnerin nicht kurz nach dem Vorfall durch Sanitäter und Notarzt versorgt worden wäre, wäre sie laut Kunz wahrscheinlich an ihrem eigenen Blut erstickt. „Akutes Lungenversagen bei einem Verschluss der Atemwege durch eingeatmetes Blut“, präzisierte er.

Pflichtverteidiger Johannes Römer erkundigte sich, ob die Verletzungen an den Lippen auch durch die vom Notarzt durchgeführte Intubation hervorgerufen worden sein könnten. Da sei zwar möglich, entgegnete Professor Kunz, doch diese Verletzungen seien dann in der Regel einseitig und nicht im gesamten Randbereich des Mundes vorhanden.

Außerdem hat Sebastian Kunz ein sogenanntes Blutspurengutachten zu Protokoll gegeben. Im Flur des Opfers wurden neben einer Blutlache auch zahlreiche Blutspritzer gefunden. So habe es Spuren von „beschleunigtem Blut“ gegeben, sagte der Rechtsmediziner. Diese entstünden, wenn Gewalt auf eine blutige Oberfläche einwirke, beispielsweise wenn ein Schlag auf ein bereits blutendes Gesicht trifft.

Blutspuren sprechen gegen Sturzgeschehen

Die Antragungen der Blutspuren sprechen laut Kunz ebenfalls gegen ein mögliches Sturzgeschehen. Die Frau sei schließlich nicht mehrfach gefallen und die Höhe mancher Spuren passe zudem nicht zu solch einem Szenario. Das Gesamtbild lasse sich einfach nicht durch einen Sturz erklären.

Auch Biologe Dominik Mohr vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, der die Faserspuren an den Kleidungsstücken von Opfer und mutmaßlichem Täter untersuchte, stellte sein Gutachten vor. Laut Mohr sind Textilfasern des 27-Jährigen auf der Strickjacke der Rentnerin gefunden worden. Fünf Stück seien es gewesen, das spreche für einen „direkten und intensiven Kontakt“ beider Kleidungsstücke. Es habe jedoch keine Spuren der Strickjacke an der Kleidung des Griechen gegeben. Die Oberfläche sei zu glatt, so Mohr.

Der Verhandlungstag hatte mit der Aussage des Notarztes begonnen, der die Rentnerin noch vor Ort in ihrer Wohnung und später im Krankenwagen behandelte. Schon auf der Fahrt nach Giengen habe sich herausgestellt, dass es sich wohl um einen Überfall handele. Erste Maßnahmen seien gewesen, die Atemwege der Frau wieder freizumachen. Sofort seien ihm auch die zahlreichen Hämatome an Kopf und Gesicht aufgefallen, so der Mediziner. Zudem sei sie „blutüberströmt“ gewesen.

Schnell habe er sich entschieden, die 87-Jährige aufgrund ihres Zustands mit dem Krankenwagen in eine Klinik zu bringen. Im Fahrzeug hätten sich ihre Vitalwerte dann extrem verschlechtert. Deshalb habe man sie intubiert. In Heidenheim sei sie dann in den Schockraum gebracht worden, erklärte der Notarzt. Wenige Tage nach ihrer Einlieferung erlag die Frau ihren Verletzungen.

Die Verhandlung wird am Dienstag, 11. Oktober, fortgesetzt. Dann soll unter anderem der Vater des Angeklagten vor Gericht gehört werden.