Bis auf den letzten Platz besetzt gewesen ist die Festhalle, als der Liederkranz Pfahlheim mit Sängerinnen und Sängern aus drei Generationen sowie Freunden des Chorgesangs das 50-jährige Bestehen seines gemischten Chores gefeiert hat. Eine tolle Stimmung herrschte von Anfang bis zum Ende bei dieser Konzertveranstaltung zum runden Chorgeburtstag.

Der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Freihart führte gekonnt durch den Abend, der mit den Chorvorträgen des Jugendchors Pfahlheim unter der Leitung von Ann-Katrin Kuhn eröffnet wurde. Rund 20 Jugendliche sangen begeistert mit schönem Klang von Michael Schulte „Back to the start“ und „Livin’ on a prayer“ von Bon Jovi. Den Titel „Diamonds“ von Rihanna verstand die Chorleiterin als besonders Präsent für den Jubelchor, verbunden mit dem Wunsch, weiterhin so beständig wie ein Diamant zu strahlen.

Einen musikalischen Gegenpol zum ersten Programmpunkt bot der Gastchor des MGV Eigenzell unter der Leitung von Rudolf Kucher. Mit ihren schönen Männerstimmen trugen die Sänger kraftvoll, klar intoniert und auswendig ihre Liedauswahl vor. Das Programm reichte von „We have a dream“ von Dieter Bohlen über „Männer mag man eben“ von Hans Unterweger, „Amsterdam“ Cora von dem Bottlenberg bis zu „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ von DJ Ötzi. Die Philosophie des Stücks „Auf das Leben“ ist bei den Eigenzeller Männern Programm, nämlich das Leben und den Moment mit den schönsten Dingen zu genießen.

Stellvertretender Ortsvorsteher Franz Kuhn junior gratulierte dem gemischten Chor zu seinem Jubiläum. Mit seinen Auftritten bereichere der Chor das kulturelle Leben der Ortschaft. Die Mitwirkung am Volkstrauertag, bei Geburtstagsständchen und sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sei für den Liederkranz eine Selbstverständlichkeit und stehe für Verantwortungsbewusstsein über die Vereinsinteressen hinaus.

Der gemischte Chor unter der Leitung von Annerose Vaas eröffnete seinen Programmteil mit „Zuvor nun lasst uns grüßen“ von Werner Gneist. Es wurde beim ersten öffentlichen Auftritt des gemischten Chores 1969 präsentiert und symbolisiert mit der Textzeile „Nur wer sich löst von Sorgen, ist in der Lage, wie die Vöglein zu singen“ das Erfolgskonzept für 50 Jahre gemischter Chor. Der damalige Chorleiter Heinrich Baur hatte Text und Musik handschriftlich gesetzt, also ein echtes Stück Vereinsgeschichte.

Gefühlvoll ging es weiter mit „Ein kleines Lied“ nach dem Text von Marie Ebner-Eschenbach. Im Anschluss folgten die Songs aus den 80er Jahren „So lang man Träume noch leben kann“ von der Münchener Freiheit und „Tränen lügen nicht“ von Michael Holm.

Das Abschlusslied „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys passte bestens zum Anlass des Abends. Die vom Publikum gewünschte Zugabe übernahm Ehrendirigent Heinrich Baur persönlich und stimmte den Klassiker „Erlaube mir feins Mädchen“ von Johannes Brahms an.

Noch vor der Pause hatte die Vorsitzende Maria Kuhn die Jubilare Betha Czapka, Anneliese Egetenmeyr, Elisabeth Häfele, Rosa Konle, Maria Mack und Johannes Ladenburger geehrt, die seit Beginn des Gemischten Chores aktiv dabei sind.

Den zweiten Teil der Abends eröffnete der Jugendchor des Männergesangvereins Eigenzell unter der Leitung von Mareike Vaas, die der Sprecher der Eigenzeller, Thomas Maier, als echten Exportschlager von Pfahlheim bezeichnete. Dem rhythmischen Aufmarsch auf die Bühne folgten „Try“ von Pink und der Ohrwum „Video killed the radio star“ von den „Buggles“. Nenas „Wunder geschehen“ animierte die Zuhörer zum Mitsingen und fand so guten Anklang, dass es von der Chorleiterin als Zugabe ein zweites Mal angestimmt wurde. Bon Jovis „It`s my life“ vervollständigte den sehr gelungenen Liederreigen des engagiert singenden Chores.

Als Schmankerl zum Abschluss trugen die beiden Jugendchöre „Sowieso“ von Mark Forster unter dem Dirigat von Mareike Vaas und begleitet von Ann-Katrin Kuhn am E-Piano vor.

Der Junge Chor des Liederkranzes „Cross Beat“ gestaltete den abschließenden Liedblock. Chorleiter Gebhard Schmid startete mit dem Gospel „If you`re happy“ nach einem Satz von Robert Sund. Es folgte „Is this the world we created“ von Queen. Die musikalische Reise wurde mit „Sentimental Journey“ fortgesetzt und mündete in dem auf der Grundlage eines Kinderreimes entstandenen „Ring around a rosy rag“ von Arlo Guthrie.

Das Finale gestalteten der gemischte Chor und Cross Beat, begleitet von den Instrumentalisten Carolin Schuster, Mareike Vaas, Antonia Freihart und Markus Ladenburger mit „Butterfly“ von Daniel Gerard und „Es war so schön mit dir“ nach dem Arrangement von Otto Ruthenberg.