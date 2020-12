Tolle Aktion: Nikolaus geht auf große Rundtour in der Virngrundklinik

Einen wahren Marathon hat der Nikolaus am vergangenen Sonntag in der Sankt-Anna-Virngrundklinik absolviert. Er beglückte hier – unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften – rund 180 Patienten mit seinem Besuch.

In diesem Jahr hatten sich die Klinikseelsorgerin Schwester Theresia Dauser und Klinikseelsorger Martin Keßler als Nikolausteam gemeinsam auf den Weg durch das Ellwanger Krankenhaus gemacht. Eine Idee, die Eine in den Zeiten der Pandemie bestens bei den Patienten ankam, da sie derzeit praktisch keine Besuche von außen bekommen können. Vor den Besuchen stand allerdings eine gewissenhafte Vorbereitung. Abstand, FFP2-Maske und Händedesinfektion waren unbedingte Pflicht. Bei isolierten Patienten musste ein Winken vor der geöffneten Tür genügen. Das habe der Freude aber keinen Abbruch getan, sagt Schwester Theresia: „Im Gegenteil, je isolierter die Menschen sind, desto mehr verstehen sie vom Wunder eines überraschenden Besuchs.“ Ausnahmslos alle hätten sich über den Besuch des Nikolaus gefreut. „Da wurde mancher wieder jung und mancher, der sonst den Mund nicht aufbringt, begann zu erzählen“, berichtet Martin Keßler sichtlich gerührt. Einzig die an Corona erkrankten Patienten konnten an dem Tag nicht direkt besucht werden. Die Grüße des Nikolaus‘ kamen hier stellvertretend über das Pflegeteam.