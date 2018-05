Togolese aus LEA überrascht vom Widerstand der Flüchtlinge gegen Polizei

Der in Abschiebehaft sitzende Flüchtling aus Togo hat sich nach Angaben seines Anwalts überrascht über den massiven Widerstand seiner Mitbewohner gegen die Polizei gezeigt. „Er hat die Leute nicht dazu aufgerufen“, sagte der Anwalt am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

„Er war selbst verwundert über den Widerstand.“ Als vier Polizisten den Togoer zur Abschiebung aus einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen abholen wollten, hatten 150 bis 200 Flüchtlinge dies verhindert. Der 23-Jährige wurde bei einem späteren Großeinsatz schließlich doch gefasst. Er wehrt sich nun mit rechtlichen Schritten gegen seine Abschiebung nach Italien. Laut Angaben seines Verteidigers hat der Mann eine Frau und ein Kind, die ebenfalls in Deutschland leben.

Das Vorgehen der Polizei bei ihrem Großeinsatz am vergangenen Donnerstag habe seinen Mandanten verstört, sagte der Anwalt, der den Togoer am Montag im Gefängnis in Pforzheim besuchte.

Er sagt, viele Polizisten hätten ihn in seinem Zimmer überrascht und an Armen und Beinen festgehalten. Draußen sollen sie ihn zu Boden gebracht und ihm einen Fuß auf den Nacken gestellt haben“

sagte der Verteidiger. Der Togoer gebe an, sich selbst nicht gegen die Abholung gewehrt zu haben. „Wir haben die Maßnahmen getroffen, die wir treffen mussten“, kommentierte ein Sprecher der Polizei diese Schilderungen am Montag.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat bereits im November einen Antrag gegen die Rückführung des Togoers nach Italien zurückgewiesen, der seit Donnerstag in Pforzheim in Abschiebehaft sitzt.

