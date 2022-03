Tötungsdelikt in Giengen: Ellwanger Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat einen Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann erlassen. Er steht im Verdacht, eine 87-Jährige umgebracht zu haben.

Wie es dazu in einer Pressemitteilung der Staatsanwlatschaft heißt, hatte am Freitagabend ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Giengen eine schwer verletzte 87-jährige Frau in ihrer Wohnung gefunden. Die Frau erlag am Wochenende in einer Klinik den Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei Heidenheim nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Hierbei wurde eine Vielzahl von Spuren gesichert. Am Samstag konnte die Polizei nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen einen 26-jährigen Mann aus Giengen festnehmen.

Nach den bisherigen Ermittlungen steht der 26-jährige Beschuldigte im Verdacht, gewaltsam in die Wohnung der Frau eingedrungen sein. In der Wohnung soll er dann auf die Geschädigte eingeschlagen und ihr massive Verletzungen zugefügt haben.

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Beschuldigte am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Haftbefehl wegen Mordverdachts. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei dauern an.