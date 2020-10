Tischtennisspieler freuen sich über „eine einigermaßen normale Saison 2020/2021“

Bei der jüngsten Hauptversammlung des Tischtennisclubs (TTC) Neunstadt haben die Verantwortlichen eine ingesamt positive Jahresbilanz gezogen. Das Vereinsleben laufe trotz der bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gut. Und auch sportlich konnte der TTC zuletzt den einen oder anderen Erfolg zu feiern.

Der Vorsitzende Jürgen Nass begrüßte eingangs die relativ kleine Versammlung in der Eichenfeldhalle in Neunheim und ging in seiner Rückschau auf das Jahr 2019 ein. Das sei für den TTC „ereignisreich“ gewesen. Es hätten zahlreiche Vereinsaktivitäten stattfinden können. Auch im Zusammenspiel mit anderen Vereinen habe sich der TTC engagiert. Das belege, dass das Vereinsleben intern und der Zusammenhalt der Röhlinger Vereinen stimme, unterstrich Nass.

Der Höhepunkt der letztjährigen Saison sei Die Feier des 50. Jubiläum im Juni 2019 gewesen. Dabei wurden langjährige aktive Mitglieder vom Württembergischen Landessportbund und dem Tischtennisverband Würrtemberg-Hohenzollern (TTVWH) geehrt. Jürgen Nass hatte die TTVWH-Ehrennadel in Gold mit Kranz verliehen bekommen, die höchste Auszeichnung, die der TTVWH vergeben kann.

Wie in der Hauptversammlung erwähnt wurde, führten die Kosten für die Jubiläumsfeier trotz Spenden zu einem Minus in der Vereinskasse, das 2020 aber nach Möglichkeit schon wieder ausgeglichen werden solle.

Danach blickten die Verantwortlichen auf das laufende Jahr 2020. Aufgrund der Pandemie und dem daraus resultierenden Versammlungsverbot habe man das Vereinsleben ab März 2020 komplett auf Null fahren müssen. Es fanden weder Training noch Rundenspiele statt, da die Turnhallen gesperrt waren. Daraufhin folgte dann auch der Abbruch der laufenden Runde. Somit beendete die erste Herrenmannschaf des TTC die Runde auf Platz sieben und blieb somit in der Bezirksliga. In der Kreisliga A erkämpften sich die zweite und dritte Herrenmannschaft des TTC die Plötze fünf und sieben.

Als Mitfavorit für den Aufstieg in der Kreisliga C war die vierte Herrenmannschaft des TTC an den Start gegangen. Ohne Niederlage in der Vorrunde und nach kleineren Verlusten in der Rückrunde schafften sie mit Platz zwei den Aufstieg in die Kreisliga B. Das fünfte Herrenteam belegte nach Rundenabbruch den dritten Tabellenplatz.

Die erste Damenmannschaft konnte ihren Platz in der Landesklasse dagegen nicht halten und stieg in die Bezirksliga ab. Die zweite Mannschaft beendete die Runde in der Bezirksliga auf Platz sechs, was den Klassenerhalt bedeutete.

Bei den Ostalbkreismeisterschaften in Hüttlingen holte Michael Schmal bei den Senioren 50 den Kreismeistertitel im Einzel, im Doppel belegte er zusammen mit Anton Abele Platz zwei. Marco Bühler wurde zusammen mit Jochen Krämer im Herren C-Doppel ebenfalls Kreismeister.

Nach dem sportlichen Rückblick standen bei der Versammlung Wahlen auf der Agenda. Sie wurden von Ortsvorsteher Walter Schlotter durchgeführt. Dabei wurde Kerstin Bühler als 2. Vorsitzende im Amt bestätigt, Heiko Nass und Peter Grimm wurden als Beisitzer und Anton Abele als Kassenprüfer gewählt.

Zum Schluss hatte der erste Vorsitzende noch die Ehre, Jochen Krämer und Tobias Deisinger eine Auszeichnung für 250 Spiele für den TTC Neunstadt zu überreichen.

Abschließend betonten die Verantwortlichen, dass sie froh darüber seien, dass man trotz Abstandsregelungen und Hygienevorschriften aktuell „eine einigermaßen normale Tischtennissaison 2020/2021“ mit einer Damen- und wieder 5 Herrenmannschaften spielen dürfe.

Bild: Jochen Krämer erhält von Jürgen Nass die Auszeichnung für 250 Spiele im Trikot des TTC Neunstadt.