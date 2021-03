Timo Lämmerhirt ist der neue Redaktionsleiter

Bei den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ kommt es zu einer personellen Umstellung. Der 40-jährige Timo Lämmerhirt ist als neuer Redaktionsleiter eingestellt worden und beerbt damit Thorsten Vaas, der dieses Amt nun rund eineinhalb Jahre innehatte, sich nun aber der Rems-Zeitung in Schwäbisch Gmünd anschließt.

Bereits von 2012 bis 2018 war Lämmerhirt als Redakteur bei den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ tätig – hauptsächlich im Sport, ist also ein alter Bekannter, hat Stallgeruch. In den vergangenen drei Jahren dann arbeitete er bei der Rems-Zeitung, war hier ebenfalls für den Sport tätig, aber auch für Online und Digitales. Als der erste Lockdown begann, half er schließlich häufig im Lokalen aus, die Themen wurden durch das Coronavirus plötzlich andere.

„Mit Timo Lämmerhirt gewinnen wir einen Redaktionsleiter, der Kompetenz, Erfahrung und neue Impulse mitbringt. Er kennt die Ostalb, ist gut vernetzt und weiß um die Bedeutung der regionalen Tageszeitung für die Region und unsere Leserinnen und Leser“, freut sich German Bader, Geschäftsführer der Ostalb Medien GmbH, über die Rückkehr Lämmerhirts in anderer Funktion. Vernetzung ist ein gutes Stichwort. Der 40-Jährige betreut bereits seit 2015 den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim für das Fußball-Fachmagazin „kicker“, sorgte in dieser Rolle auch für eine Medienpartnerschaft zwischen dem FCH und der Rems-Zeitung – gleiches leitete er damals schon für die Ostalb Medien GmbH in die Wege. Dazu übernimmt er immer mal wieder Aufträge des Wirtschaftsblatts „Pro Magazin“ und weitere Magazine, sofern es seine Zeit zulässt. Hier haben ihn stets die Themen Wirtschaft, Politik und auch die Digitalisierung gereizt.

Dazu ist er noch Medienverantwortlicher beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen (seit 2016) und bei seinem Heimatverein TSGV Waldstetten. Dank seiner häufigen Einsätze im Lokalen in Schwäbisch Gmünd hatte sich Lämmerhirt 2020 irgendwann dazu entschlossen, ein Buch rund um die Pandemie zu schreiben – aus der Sicht eines Vaters und Redakteurs. Auf „Meine Superhelden gegen Corona“ folgte in diesem Jahr dann gleich das zweite Buch mit dem Titel „Meine Superhelden gegen die zweite Welle“. Dieses Arbeiten auf so vielen Baustellen kam und kommt ihm nun zugute, wenngleich es nun weniger werden dürfte, wie er schmunzelnd zugibt. „Der Fokus ist nun natürlich in erster Linie auf die Redaktionsleitung gerichtet, ganz klar. Das Redaktionsteam hat mich sehr gut aufgenommen und ich freue mich darauf, mit diesem die neuen Aufgaben, die auf uns zukommen werden, anzugehen.“

Seit dem 1. März ist Lämmerhirt in seiner alten Umgebung wieder unter Vertrag. In den ersten beiden Wochen des Monats ging es in erster Linie um die Übergabe des Amts, bei dem Thorsten Vaas vertrauensvoll unterstützt hat. „Wir danken Herrn Vaas für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, verabschiedet sich Bader von Vaas. Lämmerhirt freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich gehe die vielen neuen Aufgaben mit Demut, aber auch großer Vorfreude an. Ich kann mich bei allen Beteiligten, die an dieser Rückholaktion beteiligt gewesen sind, nur bedanken. Es fühlt sich ein bisschen wie Nach-Hause-Kommen an. Den Großteil des Teams kenne ich noch, hier gibt es viele tolle Redakteure und auf die Zusammenarbeit mit ihnen allen freue ich mich natürlich sehr.“

Bader ist überzeugt von dieser Personalie: „Timo Lämmerhirt wird uns bei der Digitalisierung deutlich nach vorne bringen. Er ist ein alter Bekannter, kennt unser Unternehmen und unsere Grundsätze. Ich freue mich darauf, mit ihm gemeinsam die strategischen Weichen der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ für die Zukunft zu stellen.“