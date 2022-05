Tim Bückner beerbt Roderich Kiesewetter als Kreisvorsitzender

Roderich Kiesewetter steht der CDU Ostalb nicht mehr länger als Kreisvorsitzender zur Verfügung. Und so stand der Kreisparteitag am Freitag in der Ellwanger Stadthalle plötzlich besonders im Fokus. So hatten sich binnen kürzester Zeit zwei Bewerber auf die Nachfolge beworben.

Rainaus Bürgermeister Christoph Konle (40) und der Landtagsabgeordnete Tim Bückner (38). Bückner hat schließlich das Rennen mit 69,5 Prozent gemacht. Mit 196 von 282 Stimmen konnte er die Mehrheit der anwesenden CDU-Mitglieder in einer proppevollen Stadthalle hinter sich versammeln.

+++Ein ausführlicher Bericht folgt+++