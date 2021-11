Tierquälerei in Ellwangen: Katze wird mit Luftgewehr angeschossen

Am vergangenen Samstag ist zwischen 9.30 und 10 Uhr ist eine 18 Monate alte Katze in Ellwangen im Bereich des Buchenbergs an der Böschungskante zur „Alten Steige“ durch einen Luftgewehrschuss an der Brust beziehungsweise im Halsbereich schwer verletzt worden.

Das Geschoss wurde im Körper der Katze beim Tierarzt nachgewiesen. Die Blutspur der Katze konnte bis zum möglichen Tatort oberhalb der Alten Steige verfolgt werden. Anhaltspunkte über den Schützen liegen bislang noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961 / 9300.