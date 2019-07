Tierischer Dammbauer fordert den Wasserverband

Der Biber hat seine eigenen Vorstellungen vom Dammbau. Mal freut sich der Wasserverband Obere Jagst über die Hilfe des großen Nagers. Öfter nicht. Denn „dadurch entstehen ständig Mehrkosten durch zusätzlichen Unterhaltungsaufwand sowie bei der Beseitigung von Schäden“, sagt Verbandsgeschäftsführer Joachim Koch. Er hat deshalb in einem Schreiben an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg gebeten, die Mehrkosten, die dem Wasserverband Obere Jagst entstehen, „bei der jährlichen Unterhaltungszuwendung besonders zu berücksichtigen“.

Der Wasserverband Obere Jagst betreibt laut Koch 15 Speicher- und Hochwasserrückhaltebecken. Die Niedrigwasseranreicherung der Jagst erlange neben dem überregionalen Hochwasserschutz wegen der Klimaveränderung künftig eine stets größere Bedeutung. Durch die Notwendigkeit, der Jagst in Niedrigwasserzeiten Wasser zuzugeben, mussten sehr große Dauerstauräume mit einem Speicherraum von gesamt 3,79 Millionen Kubikmeter erstellt werden. Der Gesamtstauraum der Becken beträgt über zwölf Millionen Kubikmeter. Koch: „Auf diese großen Dauerstauräume mit Wasserflächen von über 30 Hektar wurde auch der Biber aufmerksam. Heimisch ist der Biber heute an allen Stauanlagen des Wasserverbands.“

Der Wasserverband wolle keinesfalls den Biber aus den Anlagen vergrämen. Der Nager gestalte bei vielen Anlagen und Grundstücken für die Natur wertvolle Bereiche. Durch Aufstau von vielen Flächen schaffe er – wie der Verband – Retentionsräume (Flächen, die bei Hochwasser eines Flusses überflutet werden und so ein zu starkes Ansteigen des Wassers verhindern). „Aus Sicht des Wasserverbands ist beides, Hochwasserschutz und Lebensraum für den Biber, möglich“, betont der Geschäftsführer. Doch habe der Wasserverband, um einen sicheren Beckenbetrieb zu gewährleisten, erhebliche Mehrkosten. Sie beliefen sich in den vergangenen Jahren auf mindestens 10 000 Euro. Bereits jetzt sei abzusehen, so Koch, dass im Jahr 2019 sowie in den Folgejahren dieser Aufwand noch deutlich höher werde.

So müssten Grundablasseinläufe, Mönchbauwerke und Überlaufschwellen ständig von angeschwemmtem Biberholz befreit werden. Bei Becken des Verbandes, die mit automatischen Regelabflussteuerungen ausgestattet sind, würden Pegelanlagen durch Biberdämme rückgestaut und lieferten dann falsche Werte. Bei falschen Abflüssen sei die Hochwasserschutzfunktion der Anlagen stark beeinträchtigt; in Absprache mit den örtlichen Biberberatern müssten dann die Dämme beseitigt oder Drainagen eingebaut werden.

Vor allem versuche der Biber zu verhindern, dass der Wasserspiegel zur Niedrigwasseranreicherung abgesenkt wird. An vielen Anlagen mache sich der Biber deshalb zu schaffen. Das Tier tauche über die Grundablassleitung in die Mönchbauwerke und verstopfe die Regulierschieber, oder es baue mit Holz, Erde, Gras, Mais und Steinen Schwellen wieder auf. „Dieses Material zu beseitigen erfordert sehr viel Personal und auch Maschineneinsatz“, so Koch.

Am 3,3 Kilometer langen Uferbereich des Beckens Orrot habe der Biber dutzende Bäume gefällt. Nehme man sie weg, würde der Biber den nächsten Baum fällen, um die Zweige als Nahrung und Baumaterial zu verwenden. Abhilfe verspricht laut Koch im Bereich der Hochwasserentlastung die Anpflanzung eines „lebenden Rechen“ in Form von Hochstämmen. Der Vordamm des Beckens Orrot musste aufgrund von Biberschäden (Röhren und Baue) saniert und mit einer Steinschüttung gesichert werden. Gesamtkosten: 10 000 Euro. Häufig müssen im Bereich von Wegen eingebrochene Röhren und Baue wieder verfüllt werden. Koch abschließend: „Der Verband ist gespannt auf die nächste Herausforderung, die durch den Biber verursacht, entsteht.“