Am Tag des Eisbären (27. Februar) wurde in Ellwangen, Aalen, Bopfingen und Neresheim auf kreative Weise für den Klimaschutz und gegen das Artensterben demonstriert. Aktivisten platzierten an öffentlichen Plätzen Stofftiere mit kleinen Plakaten, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. In Ellwangen saßen die friedlichen Protestler am Fuchseck-Brunnen. Mitinitiiert wurde diese Aktion vom BUND Ortsverband Aalen und von Bündnis90/Grüne Ortsverband Aalen.