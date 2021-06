THW war beim Varta-Brand im Einsatz

Der Brand bei der Varta in Ellwangen hat am frühen Sonntagmorgen auch das THW auf den Plan gerufen. 17 Kräfte des Technischen Hilfswerks rückten mit fünf Fahrzeugen zur Unterstützung der Feuerwehr an. Aufgaben der THW-Helfer waren das Räumen der Brandstelle mittels Radlader und Bagger, damit die Wehrleute zu den Glutnester vordringen konnten. Außerdem mussten einsturzgefährdete Teile der Zeltkonstruktion entfernt werden. Abschließend wurde der Brandort vom THW mittels Bauzaun gesichert. Die THW-Kräfte waren bis in den frühen Sonntagnachmittag im Einsatz.