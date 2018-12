THW-Jugend erhält beim Jahresabschluss großes Lob

Nur einen Tag nach den aktiven Helfern hat die Jugend des Technischen Hilfswerks (THW) Ellwangen das Jahr Revue passieren. Viele Aktivitäten ließen die Mädchen und Jungen zu einer festen Einheit zusammenwachsen.

Mario Nagler begrüßte die Gäste zum Jahresabschluss im vollbesetzten Unterrichtsraum. Timo Maier freute sich, dass so viele Jugendliche und deren Eltern der Einladung in die THW Unterkunft gefolgt seien. Beide betonten, wie wichtig es sei, eine starke Jugendgruppe zu haben. Für Betreuer und Organisatoren, aber auch für die Aus- und Weiterbildung sei es extrem wichtig, dass sich die Jugendlichen an den Diensten zahlreich beteiligten. Dass dies gelinge, zeige sich darin, dass man innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal eine Grundausbildungsgruppe mit über acht Jugendlichen stellen könne.

In einer Bilderdokumentation ging Timo Maier auf die Höhepunkte 2018 ein. Neben Altpapiersammlungen, Spiel und Spaß beim Baden und im Freizeitpark Legoland sowie den regelmäßigen Ausbildungen am Dienstagabend hob Maier das Jugendlager, die Ausbildungsfreizeit und vor allem die „BaWüBy-Übung“ (Baden-Württemberg-Bayern-Übung) hervor.

Das Jugendlager fand während der Pfingstferien in Freising statt. Neben den zahlreichen Ausbildungen und Übungen auf dem weitläufigen THW-Übungsgelände ging es auch nach München in den Zoo sowie zur Berufsfeuerwehr. Die 24-Stunden-Bereitschaft, die im Rahmen der Freizeit im November durchgeführt wurde, bot den Jugendlichen neben Ausbildung, Spiel und Freizeit auch eine umfangreiche Nachtübung mit einem landwirtschaftlichen Unfall.

Absoluter Höhepunkt war wohl die ganztägige Übung mehrerer THW-Jugendgruppen auf dem ehemaligen Standortübungsplatz Haisterhofen. Die Gruppen aus Rosenheim, Dinkelsbühl und Backnang absolvierten zusammen mit den Jugendlichen aus Ellwangen über acht verschiedene Szenarien zum Thema Erdbeben, bevor es am Abend zur Disco ging.

Insgesamt leisteten die 28 Jugendlichen über 4588 Stunden, was einen Schnitt von 163 Stunden pro Junghelfer bedeutet. Die drei mit der größten Dienstbeteiligung, Kaya Wiehl mit 360 Stunden, Marco Mangold mit 420 Stunden und Tamara Mangold 475 Stunden, bekamen besondere Geschenke.