THW hilft beim Umzug des Katastrophenschutzlagers in Ellwangen

Der geplante Abriss des technischen Bereichs der Reinhardt-Kaserne in Ellwangen setzt den Umzug des Katastrophenschutzlagers des Ostalbkreises voraus, das seither dort untergebracht war. Alle dort gelagerten Materialien der Notfallkliniken sowie die Katastrophenschutzausstattung und Jodtabletten mussten umgelagert werden. Die Arbeiten zogen sich über mehrere Wochen. Am vergangenen Freitag war man ein letztes Mal im Einsatz. Die THW Ortsverbände Ellwangen, Aalen und Schwäbisch Gmünd packten gemeinsam mit der Feuerwehr Bopfingen an. Insgesamt 25 Helferinnen und Helfer, mit zehn Fahrzeugen, waren im Einsatz. Unterstützt wurden die Helfer dabei noch von vier Soldaten der Bundeswehr.