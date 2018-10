Das Technische Hilfswerk (THW) Ellwangen hat am Samstag in der Eichenfeldhalle wieder einen Herbstball gefeiert. Das Event, das nur alle zwei Jahre stattfindet, bestach einmal mehr durch ein buntes Programm mit viel Musik und Tanz. Aber auch die Ehrung zahlreicher verdienter Mitglieder stand in diesem Jahr wieder auf der Agenda.

Der THW-Ortsbeauftragte Mario Nagler konnte am Samstag zahlreiche Gäste in der Halle begrüßen, darunter Angehörige der Ellwanger Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser sowie Abordnungen des THW aus befreundeten Städten wie Dinkelsbühl und Landshut. In seiner Ansprache freute sich Nagler über ein erfolgreiches Jahr. Durch den langen, trockenen Sommer sei das Ellwanger THW in diesem Jahr vor allem bei Gewässerbelüftungen, etwa in Rötlen, gefordert gewesen. Einen Hochwassereinsatz habe es im Jahr 2018 bisalng dagegen nur ein einziges Mal gegeben – nach einem Hagelschauer beim Freibad Kösingen. Nagler zeigte sich erfreut darüber, dass der ehemalige Truppenübungsplatz in Haisterhofen in einen THW-Übungsplatz für Baden-Württemberg umfunktioniert werden konnte. Er lobte auch die seit Mai stattfindenden Blaulichtstammtische in Ellwangen. Sie förderten die gegenseitige Wertschätzung der Ersthelfer, befand Nagler.

Nach den Ehrungen verdienter Mitglieder folgte ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Bühnenprogramm. Die Jugendgruppe hatte sich dazu einiges einfallen lassen und verschiedene Wettbewerbe „Jugend gegen Betreuer“ ausgerufen. Unter anderem mussten um die Wette Kekse geknabbert oder mit verbundenen Augen die Uniform angelegt werden. Die Spiele endeten mit einem Sieg der Jugend und einem großen Gelächter im Saal.

Die zweite Bergungsgruppe zeigte eine besondere Interpretation des Märchens „Aschenputtel“. Fazit: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann trinken sie noch heute. Die Fachgruppe WP (Wasserschaden-Pumpen-Gruppe) gab als „WP-Pianisten“ einen Einblick, wie Männer auf der Herrentoilette Musik machen. Auch das: ein Brüller. Die „Blaue Schaar“ schließlich gab in einer kleinen Schnitzelbank Lustiges aus dem Vereinsleben preis. Zwischendurch zur Auflockerung und bis in den Morgen spielte die Partyband „Sweet Memories“. Bei fetziger Live-Musik schwangen die Gäste das Tanzbein.