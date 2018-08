THW Ellwangen verhindert Fischsterben am Max-Eyth-See

Was den Ostälblern der Bucher Stausee, ist den Stuttgartern der Max-Eyth-See. An schönen Wochenenden umrunden die Spaziergänger den See in Achter-Reihen, auf den Wiesen wird gegrillt, die Cafés sind rappelvoll. Umso schlimmer, wenn der See zu kippen droht.

Deshalb waren elf THW-Helfer aus Ellwangen dort im Einsatz. Der Sauerstoffgehalt im See war unter anderem wegen der hohen Wassertemperatur auf bedenkliche acht Milligramm pro Liter gefallen. Mit den Großpumpen vom THW Böblingen und Ellwangen wurde Wasser aus dem Neckar in den See geleitet.

Knapp 6600 Liter pro Minute wälzte die Pumpe aus Ellwangen dabei um. Nach 72 Stunden Einsatz gelang es, den Sauerstoffgehalt zu verbessern. Die Wetterlage tat ein Übriges dazu und so konnten die Pumpen, Schläuche, Absperrungen und sonstigen Materialien wieder abgebaut werden. Foto: THW