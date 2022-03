THW Ellwangen schafft Raum für 114 Flüchtlinge

- In Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, den Verantwortlichen der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen, dem Landratsamt Ostalbkreis und der Firma Ostalb PA haben 18 Helferinnen und Helfer des THW Ellwangen in der Hungerberg-Sporthalle eine Notunterkunft für 114 Menschen errichtet.

Im ersten Schritt wurden Bauzäune demontiert und zur Halle transportiert, Betten montiert und eine Raumeinteilung erstellt. Anschließend wurden die 27 Buchten mit Betten, Matratzen, Bettzeug, Tische, Stühle und Strom ausgestattet und mit Blickdichten Wänden versehen. Innerhalb von vier Stunden wurde die Halle für die Ankunft der Flüchtlinge vorbereitet und die Aktion konnte mit den Aufräumarbeiten abgeschlossen werden.