Am Samstag hat das THW Ellwangen zu seinem Herbstball in die Eichenfeldhalle in Neunheim eingeladen. Alle zwei Jahre veranstaltet das THW Ellwangen einen Herbstball. Neben einem unterhaltsamen Programm, Musik und Tanz stehen auch die Ehrungen auf dem Programmpunkt.

Zu den Gästen gehören die anderen Helfer wie Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und die Malteser ebenso wie Abordnungen des THW aus befreundeten Ortschaften wie Landshut oder Dinkelsbühl.

Der Ortsbeauftragte Mario Nagler freute sich über ein erfolgreiches Jahr. Durch den langen Sommer seien in diesem Jahr vor allem Gewässerbelüftungen, wie in Rötlen auf dem Programm gestanden. Einen Hochwassereinsatz gab es dieses Jahr nur einmal, beim Hagelschauer im Freibad Kösingen. Nagler freute sich, dass der ehemalige Truppenübungsplatz in Haisterhofen in einen THW-Übungsplatz für Baden-Württemberg umfunktioniert werden konnte. Die seit Mai stattfindenden Blaulichtstammtische in Ellwangen förderten die gegenseitige Wertschätzung der Ersthelfer.

Anschließend gab es zahlreiche Ehrungen. Für 10 Jahre beim THW wurden Felix May, Lukas Kretschmer, Lukas Helmle und Robin Richter geehrt. Für 20. Jahre wurden Simon Lingel und Manuel Schuldt geehrt. Frank Bögel ist seit 25 Jahren beim THW. Joachim Weisbach ist seit 60 Jahren beim THW, er wurde von THW-Geschäftsführer Jan Rackwitz ausgezeichnet. Weisbach war der Vorgänger im Amt von Rackwitz und ist seit seiner Pensionierung beim THW in Ellwangen. Bei den Sonderehrungen erhielt Frank Gaugler das Helferabzeichen in Gold. Simon Lingel erhielt das Helferabzeichen in Gold mit Kranz. Jürgen Pollack erhielt eine Auszeichung des HCP-Moduls South.

Nach den Ehrungen gab es ein sehr abwechslungsreiches Programm. Viele Gruppen hatten einen besonderen Beitrag einstudiert. Die Jugendgruppe rief verschiedene Wettbewerbe aus zum Thema „Denn Sie wissen nicht was passiert“. Sie ließen Jugend gegen Betreuer antreten. Im ersten Wettbewerb sollten Kekse geknabbert werden. Um ein Loch in der Mitte sollte möglichst wenig stehen bleiben. Hier gewannen ganz knapp die Betreuer. Im zweiten Wettbewerb sollten Timo Maier (Betreuer) und Tobias Winter (Jugend) eine Uniform anziehen. Zur Erschwerung waren die Augen verbunden und nebenher sollte Fragen korrekt beantwortet werden. Hier siegte die Jugend. Der nächste Wettbewerb sah vor: Zwei Jugendliche gegen zwei Betreuer. Ein Teammitglied macht einen bestimmten Knoten, fischt dann ohne Hände einen Apfel aus einem Eimer mit Wasser, flitzt mit dem Apfel im Mund durch die Halle, dort wird der nächste Knoten gemacht, der Apfel an den Partner übergeben und dieser legt den Apfel wieder auf der Bühne auf einer Pylone ab. Die Spiele endeten mit einem Sieg der Jugend. Das Gelächter beim Publikum war groß.

Die zweite Bergungsgruppe zeigte eine besondere Interpretation des Märchens „Aschenputtel“. Fazit: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann trinken sie noch heute. Die Fachgruppe WP (Wasserschaden-Pumpen-Gruppe) gab als „WP-Pianisten“ einen Einblick, was Männer auf der Herrentoilette machen und dass sie dabei Musik machten. Auch ohne Worte ernteten sie viele Lacher aus dem Publikum.

Die „Blaue Schaar“ schließlich gab in einer kleinen Schnitzelbank Lustiges aus dem Vereinsleben preis. Von THW-lern, die vergessen hatten, einen Zapfhahn zu schließen, abgerissenen Knöpfen oder einer panierten Scheibe Brot anstatt eines Schnitzels war hier zu hören. Zwischendurch zur Auflockerung und bis in den Morgen spielte die Tanz- und Partyband „Sweet Memories“. Bei fetziger Live-Musik schwangen die Gäste das Tanzbein.