THW Ellwangen ist schon in der vierten Woche im Ahrtal im Einsatz

Schon seit vier Wochen sind die Helfer des Ellwanger THW vor Ort, um die Opfer der Flutkatastrophe beim Wiederaufbau zu unterstützen. Während in den ersten beiden Wochen überwiegend der Betrieb des Bereitstellungsraums am Nürburgring und die Tätigkeit des Baufachberater im Vordergrund standen, ist nun die Wiederherstellung der Infrastruktur in Ahrweiler die Hauptaufgabe.

Seit vergangener Woche ist die Bergung mit wichtigen Tätigkeiten im Ahrtal beauftragt, wie THW-Zugführer Reiner Mangold mitteilt. Die Ellwanger helfen zum Beispiel bei der Erstellung einer Hängebrücke für eine Schlauchleitung. Sie räumen zusammen mit anderen THW-Gruppen Treibgut und Müll zur Seite, um eine Gasleitung freizulegen.

Auch das Erkunden von angeschlagenen Häusern und das Freischneiden von Holz und Metall gehören zu den aktuellen Aufgaben. Dabei kommen Kettensäge, Schere, Spreizer und Trennschneider zum Einsatz. Ebenso die Seilwinde des Gerätekraftwagen.

Weiterhin ist das THW in der Logistik des Bereitstellungsraums mit einem Schichtleiter tätig. Außerdem ist es mit der Wiederherstellung von Infrastruktur beauftragt. Etwa beim Bau von Brücken und Straßen, bei der Trinkwasseraufbereitung und der Trennung von Gemischen aus Wasser und Öl. Der aktuelle Einsatz für die zehn Ellwanger THW-Helfer ist bis Ende der Woche geplant.