Thomas Nagler aus Ellenberg ist F&B-Manager des Jahres

Der gebürtige Ellenberger Thomas Nagler ist F&B-Manager des Jahres. Die Aufgabe eines F&B-Managers ist es, für möglichst gute Küche möglichst wenig Geld auszugeben und möglichst hohe Einnahmen zu erzielen. Dafür ist Nagler im Schlosshotel Kronberg zuständig, einem Fünf-Sterne-Superior-Haus im Taunus. Den Preis verleiht das Fachmagazin für Gastronomie und Hotellerie, Rolling Pin.

Bei Thomas Nagler wurde aus der Not eine Leidenschaft. Nach der mittleren Reife mit, wie er gesteht, mäßigem Abschluss, entschied er sich, in Gastronomie und Hotellerie sein Glück zu suchen – und fand es zunächst im Landgasthaus „Zum Kreuz“ in Zipplingen, wo er das Kochen von der Pike auf gelernt hat. Heute ist Nagler mit Herz und Seele F&B-Manager und zählt die Hotels Bayerischer Hof in München und das Steigenberger Graf Zeppelin in Stuttgart zu seinen wichtigsten Stationen. Seit 2016 ist er oberster Organisator in Sachen Kulinarik im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt am Main, schart ein Team aus 30 Mitarbeitern um sich und bewirtet jedes Jahr 85 000 Gäste.

Einstieg in die Gastronomie war holprig

Als größte Auszeichnung empfindet der 32-Jährige aber nicht seine eigenen Erfolge, sondern die seiner Mitarbeiter. Ihn macht besonders stolz, dass er vielen jungen Menschen gezeigt hat, dass die Arbeit in der Gastronomie Freude macht. Erfolg gibt es für Nagler nur im Team – folgerichtig, dass er die weitere Förderung seiner Mitarbeiter als Ziel angibt.

Für Spitzenküche möglichst wenig Geld auszugeben, ist für Nagler kein Widerspruch. Auf diesen Spagat ist er spezialisiert, und die Zahlen sprechen für sich: Von 4,5 Millionen Euro Nettoumsatz im Jahr 2018 musste er Wareneinsatzkosten von 26 Prozent für Speisen und 16 Prozent für Getränke abziehen. Das sind Werte, für die er jetzt den Award des Magazins Rolling Pin als bester F&B-Manager bekommen hat.

Nagler wuchs in Ellenberg-Kraßbronn auf, einem Dorf mit nur elf Häusern. Seit 2016 ist er F&B-Manager im Schlosshotel Kronberg im Taunus. Als großes Karriereziel hat er den Job des General Managers vor Augen. An seinen Arbeitsplatz schätzt er die Möglichkeit, einen geschichtsträchtigen Ort mit Spitzenküche beleben zu können.

Für Nagler ein No-Go: Sushi-Fertigprodukte

Mit dem Küchenchef bildet Nagler ein Team. In Abstimmung mit ihm plant und kalkuliert er das Budget für Speisen und Getränke im Schlosshotel Kronberg. Je besser die Zusammenarbeit, desto größer die Chance, dass die Vorgaben auch eingehalten werden, wofür letztlich Nagler verantwortlich ist. Was er niemals essen oder auch nur kaufen würde: Sushi-Fertigprodukte aus dem Supermarkt. Da greift er lieber selbst zum Kochlöffel. Kochen ist neben Wintersport sein großes Hobby.

Beim Einstieg in die Gastronomie wurde Nagler gleich ins kalte Wasser geworfen: Frühstücksdienst um 6 Uhr morgens, alleine und ohne jegliche Anweisungen. Der Start in diesen Tag war nicht nur für ihn eher holprig. Er ließ sich aber nicht einschüchtern und ging seinen Weg. Überraschungen gibt es dennoch auch für den Profi immer wieder. „Jeder Tag ist unberechenbar und nicht planbar“, sagt er. Das sei für ihn das Großartige an der Gastronomie.