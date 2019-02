Thomas Fuchs übt Kritik an der Bushaltestelle in Eigenzell

Die Sicherheit von Schulkindern, die auf den Bus warten, sieht Ortschaftsrat Thomas Fuchs (CDU) an der Bushaltestelle bei der Sebastianskapelle in Eigenzell gefährdet. „Das ist ein unüberschauliches Eck“, kritisierte er in der Sitzung des Ortschaftsrates Rindelbach am Dienstagabend im Rathaus auf dem Schönenberg, vor allem mit Blick auf die vielen großen vorbeifahrenden Lastwagen.

Man sollte die Bushaltestelle, die relativ nahe an der Straße und fast unmittelbar an der Kurve ist, „tiefer machen“, meinte er, sprich weiter von der Straße abrücken und weg von der Kurve nach hinten versetzen.

Auch Elisabeth Schmid (Freie Bürger) sprach sich dafür aus, die Bushaltestelle in Richtung Rattstadt zu versetzen. Ortsvorsteher Arnolf Hauber schlug einen Vor-Ort-Termin mit dem Ordnungsamt vor, sagte aber, dass man die Bushaltestelle schon einmal zusammen angeschaut habe. Damals sei die Aussage gewesen, dass es eine sehr sichere Bushaltestelle sei.