Theater on Tour spielt „Gott des Gemetzels“

Am Samstag, 2. April, wird um 19 Uhr im Speratushaus die Komödie „Der Gott des Gemetzels“ aufgeführt. Die Komödie stammt aus der Feder von Yasmina Reza, es spielt das „Foursemble – Theater on Tour“. Mit unverhohlenem Vergnügen werden in „Der Gott des Gemetzels“ die Menschen, die Gesellschaft und die Lebensentwürfe entblößt.

Zwei elfjährige Jungen prügeln sich, der eine schlägt mit dem Stock zu, der andere verliert zwei Schneidezähne. Die Eltern treffen sich bei Kaffee und Kuchen, um die Sache zu besprechen wie es unter gutbürgerlichen Menschen üblich ist. Aber schon bei der Schuldfrage ist man unterschiedlicher Meinung. Ist so ein brutales Verhalten eines Kindes nicht auch Zeichen dafür, dass in der Familie irgendetwas nicht stimmen kann? Ein Wort ergibt das andere – Sticheleien führen zu Wortgefechten, und die beiden Paare geraten selbst in eine Auseinandersetzung, bei der alle gesellschaftlichen Spielregeln und Lebenslügen über Bord gehen. Das Treffen degeneriert zur Saalschlacht mit ständig wechselnden Verbündeten.

Erbarmungslos zeichnet Yasmina Reza ein Bild gesellschaftlicher Zustände und Realitäten. Und es sind die Realitäten der modernen urbanen Menschen, die akademisch gebildet, mit humanistischem Weltbild ihre Kinder erziehen, die häufig hin- und hergerissen sind zwischen aufgeklärtem, vernünftigem Gutmenschtum und allzu menschlichem, egoistischen Konkurrenzkampf. Ein Meisterwerk mit psychologischem Tiefgang – nachdenklich machend, berührend – nicht einfach so gehört Yasmina Reza zur meistgespielten zeitgenössischen Dramatikerin.