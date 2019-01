Textilkette K&L schließt Ellwanger Filiale

Die Textilhandelskette K&L wird ihre Filiale in Ellwangen schließen. Ellwangen ist damit eine von 14 Verkaufsstellen, die die Kette im Rahmen ihres Sanierungsprogramms zumachen wird. Nach Auskunft des Unternehmens mit Sitz im oberbayerischen Weilheim soll der Betrieb bis Ende April weiterlaufen, dann ist Schluss. In Baden-Württemberg werden als weitere Standorte Ulm, Bad Mergentheim und Ludwigsburg geschlossen.

Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach Auskunft des Unternehmens von der Schließung der Filiale in der Spitalstraße betroffen. Für sie besteht zwar die Möglichkeit, in einer anderen Filiale der Handelskette weiterbeschäftigt zu werden. Fraglich ist jedoch, ob dieses Angebot für die Betroffenen infrage kommt: Die nächstgelegenen Niederlassungen, die weiter betrieben werden sollen, liegen in Heidenheim an der Brenz, in Donauwörth sowie in Waiblingen. Bis zur Schließung soll der Betrieb ohne Einschränkungen weitergehen, teilte das Unternehmen mit. Die Ellwanger Niederlassung in der Spitalstraße mit rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche hatte seit dem Jahr 2012 bestanden.

Die Textilhandelskette hatte Anfang Oktober ein sogenanntes Schutzschirmverfahren eingeleitet und in diesem Rahmen Filialschließungen angekündigt. Seit Jahresbeginn befindet sich das Unternehmen im Insolvenzverfahren. (siehe auch Wirtschaft).