Teurer als die Polizei erlaubt

Wegen einer exorbitanten Handwerkerrechnung wird gegen einen Monteur ermittelt.

Eine 36-Jährige, die Probleme mit einer verstopften Abwasserleitung hatte, betraute am Dienstag telefonisch einen Monteur mit der Reparatur. Die Telefonnummer hatte sie über das Internet herausgesucht. Der Arbeiter, der am Folgetag in knapp zwei Stunden die entsprechenden Arbeiten durchführte, stellte der verblüfften Frau danach rund 2200 Euro in Rechnung. Das Geld ließ er sich mit einem von ihm mitgeführten EC-Gerät sofort bar anweisen. Nun wird geprüft, ob der Monteur sich wegen Betrug strafbar machte.