Durchweg positiv haben Nutzer einen Test mit der neuen 5G-Technologie in Röhlingen beurteilt. Das berichtet die NetCom BW. Das Unternehmen mit Sitz in Ellwangen hat von Mitte Dezember 2019 bis Ende Juni 2020 den neuen Mobilfunkstandard getestet.

20 Kunden konnten die Technologie rund sieben Monate lang für ihren Internet-Hausanschluss nutzen und mit Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) zuhause surfen und streamen. Zudem installierte die EnBW ODR fünf Straßenlaternen mit intelligenter Technik zur Verkehrszählung und zur Bereitstellung von öffentlichem WLan in der Gemeinde. Das gemeinsame Ziel von NetCom BW und EnBW ODR laut einer Pressemitteilung: neue Technologien unter Realbedingungen testen, um neue Lösungen für die Kunden zu entwickeln.

Mit dem Pilotprojekt testete die NetCom BW die sogenannte „5G-Fixed-Wireless-Access-Technologie" (5G-FWA) für die Überbrückung der „letzten Meile“ im Festnetz, das heißt dem Abschnitt der Internetleitung, der vom Hauptnetz bis zum Hausanschluss führt. Die letzte Meile stelle derzeit insbesondere in vielen ländlichen Gegenden den Flaschenhals in der Anbindung an schnelles Internet dar. Denn während nahezu alle Verbindungsstellen mit schnellen Glasfaserkabeln verbunden seien, würden die Datenpakete auf dem Weg ins heimische Wohnzimmer vielerorts noch durch zweiadrige Kupferleitungen ausgebremst. Bis das Glasfasernetz flächendeckend verfügbar ist, könnte der Internet-Hausanschluss über 5G-FWA eine für viele Regionen attraktive Brückentechnologie sein, hofft die NetCom BW.

Mit seiner Topologie und Größe steht Röhlingen stellvertretend für viele Orte im ländlichen Raum und bot daher ideale Voraussetzungen für das Projekt, so das Unternehmen. Während der sieben Monate dauernden Testphase erhielten 20 ausgewählte NetCom BW-Kunden einen kostenfreien, kabellosen Breitbandanschluss. Die Ingenieure der NetCom BW unterzogen die funkgestützte Internetverbindung verschiedenen Tests, um Rückschlüsse für die Weiterentwicklung zu ziehen.

„Innerhalb des Testzeitraums hatte ich die enorme Bandbreite von 900 Mbit/s – das war natürlich insbesondere in Zeiten des coronabedingten Homeoffice und vermehrtem Streaming ideal“, sagt Testkunde Stefan Hauber. Auch die anderen Testkunden hat die NetCom BW zu ihren Erfahrungen mit der neuen Technologie befragt: 86 Prozent n gaben an, mit der Geschwindigkeit der 5G-basierten Funk-Internetverbindung sehr zufrieden zu sein und das, obwohl durchschnittlich sieben Geräte pro Haushalt mit dem Internet verbunden waren. 71 Prozent der Befragten Kunden gaben an, dass sie die 5G-Funkverbindung dem derzeitigen Internetprodukt vorziehen würden, wenn diese langfristig zur Verfügung stünde. Zudem beurteilte die Mehrheit der Testkunden die Internetverbindung als „sehr stabil“.

Die Signale für den 5G-Breitbandanschluss wurden von einem Breitbandknotenpunkt via Funk zu den 20 Test-Haushalten übertragen. Diese erhielten in Ergänzung zu ihren WLan-Routern ein weiteres Empfangsgerät, mit dem sie die hohen Datenraten von bis zu 1 Gbit/s nutzen konnten.

Parallel installierte die EnBW ODR in Röhlingen an fünf Straßenlaternen die sogenannte Smight-Sensorik. Diese Technologie macht aus einer ordinären Straßenlaterne ein intelligentes Multifunktionsgerät zur Erfassung und Analyse verschiedener Daten zu Verkehrsaufkommen, Luftqualität oder Wetter. Die Stadt Ellwangen erhielt nahezu in Echtzeit eine Vielzahl von Informationen angezeigt, beispielsweise über Verkehrsströme, die Verkehrsdichte, Geschwindigkeiten und Reisezeiten. Die Betrachtungsweise kann laut NetCom BW „enorm detailliert erfolgen, sodass unterschiedliche Verkehrszustände wie beispielsweise Stau auf vorgelagerten Straßen recht schnell zu aussagekräftigen Folgerungen führten“.

Die intelligenten Sensoren wurden in Röhlingen Ende August abgebaut. Weitere potenzielle Standorte zur Errichtung dieser Technik werden laut der NetCom BW momentan mit der Stadt geprüft.

NetCom BW hat die Ergebnisse des 5G-Testlaufs bereits ausgewertet. Diese sollen in weitere Produktentwicklungen der NetCom BW einfließen. Mit einer Produktlösung rechnet das Unternehmen allerdings frühestens im nächsten Jahr. Bernhard Palm, Vorsitzender der Geschäftsführung der NetCom BW GmbH, zieht dennoch eine positive Zwischenbilanz: „Der Test hat für uns überraschend gute Ergebnisse gebracht und aufgezeigt, das 5G-FWA tatsächlich eine Brückentechnologie bis zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur bis in alle Gebäude darstellen kann. Wir begrüßen daher den Vorstoß der Bundesnetzagentur, hierfür eigene Frequenzen bereitzustellen.“