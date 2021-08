Tennistrainingswoche beim TCE macht Lust auf mehr

Eine Woche lang haben 15 Kinder und Jugendliche erste Erfahrungen mit dem Tennissport gesammelt und ihre bisherigen Kenntnisse verbessert.

Mit spielerischen Übungsformen und einem gelungen Abschlussturnier hat Trainerin Clarissa Köper die Begeisterung für den Ballsport geweckt. Wer möchte, kann die Anlage in der Langresstraße 5 am „Tag der Vereine“ ohne Anmeldung besuchen und mehr über Tennis erfahren. Am Samstag, 21. August, von 15 bis 18 Uhr stellen unterschiedliche Vereine sich und ihr Angebot vor.

Weitere Informationen auf der Homepage des Tennisclubs unter www.tc-ellwangen.de