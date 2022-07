Tempo 30 in Röhlingen ganztägig auch für Pkw

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass in der Ortsdurchfahrt Röhlingen (L1060) ganztägig Tempo 30 für alle Fahrzeuge, also auch für Pkw, gelten soll. Bisher galt die Begrenzung nur für Lkw und erst ab 22 Uhr auch für Pkw. Im Vorfeld hatte die Stadt das Verkehrsaufkommen in Röhlingen messen lassen.

Das Ergebnis: Bei einer durchgängigen Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde während des ganzen Tages sei eine erhebliche Lärmminderung und somit eine entscheidende Zunahme der Lebensqualität für die angrenzende Bevölkerung gegeben.

Im Gemeinderat stieß der Beschlussvorschlag allerdings nicht nur auf Gegenliebe. Gunter Frick von den Freien Bürgern Ellwangen sagte, dass es in Ordnung sei, wenn ein Lkw Tempo 30 fahren würde. Dass ein Pkw diese Begrenzung auch an einem Samstagnachmittag einhalten müsse, sehe er nicht.

Umgehungsstraße notwendiger

Daher plädierte Frick dafür, die alte Regelung beizubehalten. Auch Rudolf Wiedmann (CDU) sprach sich dagegen aus. Die Landesstraße sei eine Hauptverkehrsader, der Verkehrsfluss werde durch die Maßnahme „massiv beeinflusst“. Eine Umgehungsstraße für Röhlingen sei wesentlich notwendiger.

Herbert Hieber (SPD) erläuterte, dass Tempo 30 weniger Lärm, weniger Abgase, aber mehr Sicherheit und Lebensqualität bedeuteten. Darüber hinaus werde der Verkehrsfluss nicht verschlechtert. Berthold Weiß (Grüne) sagte dem Beschluss die volle Unterstützung seiner Fraktion zu.

Dem Beschlussantrag wurde mit fünf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen stattgegeben. Nun wird der Antrag auf Zustimmungsersuchen beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht.

Im Rahmen des Lärmaktionsplans soll übrigens auch die Ortsdurchfahrt Unterschneidheim-Zöbingen eine ganztägige Begrenzung auf Tempo 30 für alle Fahrzeuge bekommen.

