Temperaturabsenkung im Ellwanger Wellenbad erhitzt die Gemüter stark

Wow, was für ein Aufschrei. Am Montagmittag hat die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ den Bericht über das Ellwanger Wellenbad online gestellt: „Nach Temperatursenkungen: Energiesparen lässt Besucherzahlen im Wellenbad einbrechen“, lautet der Titel. Und der sorgte vor allem beim hauseigenen Facebook-Kanal für mächtig Reaktionen.

Bereits abends ist die Kommentarspalte gut gefüllt

Um 22 Uhr bereits hatte es 70 Reaktionen auf den Artikel gegeben, knapp 60 Kommentare, dazu wurde der Text mehrfach geteilt. Was war geschehen? Um Energie zu sparen sind die Wassertemperaturen um jeweils zwei Grad reduziert worden, ebenso die Wassertemperaturen in den einzelnen Becken – es ist die Kurzfassung. „Was haben die erwartet? Dass die Leute Eintritt bezahlen, um frieren zu dürfen?“, lautet die Frage eines offensichtlich empörten Users. Einige User sind der Meinung gewesen, das Bad dann doch gleich ganz schließen zu können, da die Temperaturen ohnehin schon immer grenzwertig gewesen seien. Wieder andere kündigten prompt an, vorerst nicht wiederkommen zu wollen, diese Temperaturabsenkung würden sie nicht einsehen. Und das ist auch das, was died Stadtwerke Ellwangen längst haben feststellen müssen: Zwei Wochen nach Wiederaufnahme des Bäderbetriebs sind knapp 4000 Wasserfreunde ins Wellenbad gekommen, unter Normalbedingungen entspräche das einer durchschnittlichen Wochenbilanz. Vor allem Familien beschweren sich, da dir Temperaturen nun zu gering seien für die Kinder. Einige lassen ihrer Wut auch einfach freien Lauf, regieren fast schon trotzig: „Macht dich und basta.“

In Abtsgmünd sind die Duschen kalt

Bei der Begutachtung der Umsetzung in Ellwangen ist es beileibe aber nicht geblieben, es folgten auch auch Informationen aus anderen Bädern: „In Abtsgmünd sind die Duschen kalt! Geht gar nicht! Chlorwasser muss aus Haaren ausgewaschen werden (...)“, lautet ein Kommentar (Im entsprechenden Online-Artikel ist eine Übersichtskarte mit allen Bädern der Ostalb abgebildet. Hier erfährt man detailliert, welche Maßnahmen wo in Kraft getreten sind). Und die Diskussionen erweiterten sich schnell, es wurde bundespolitisch: „Normale Menschen zahlen die Zeche für Krisen und Kriege, während sich die Aktionäre von Öl- und Rüstungskonzernen einmal mehr die Taschen füllen“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Süffisantes kommt am Ende noch dazu

Auch Süffisanz fand Platz in den Kommentaren: „Man wundert sich aber jetzt nicht ernsthaft, oder?“, so eine Frage in die Runde oder auch: „Okay, das kommt überraschend...“. Es dürfte nicht die letzte Diskussion sein, die entfacht ist – und vor allem dürfte es sich in den kommenden Diskussionen nicht immer nur um Hallanbäder handeln.