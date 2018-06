Telefonbetrug: Finanziellen Schaden gerade noch abgewendet

Gerade noch rechtzeitig hat der Sohn eines 57-Jährigen verhindert, dass sein Vater einen finanziellen Schaden erlitt. Der 57-Jährige war am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr von zwei Unbekannten angerufen worden. Die beiden Männer, die sich als Herr Novak und Herr Schneider ausgaben, teilten mit, dass sie von der EZB Sicherheitszentralbank seien und festgestellt hätten, dass vom Konto des 57-Jährigen 800 Euro abgebucht worden seien. Die Anrufer erklärten dem Mann, dass die Abbuchung vermutlich im Zusammenhang mit einer Geldwäsche steht, die momentan in Zürich stattfände. Um bei der Aufklärung dieser Tat zu helfen und die Täter dingfest zu machen, baten die Männer den 57-Jährigen darum, in der nächsten Stunde 8000 Euro von seinem Konto abzuheben und davon wiederum mindestens 5500 Euro auf ein Konto in der Türkei einzubezahlen. Zuvor solle er aber die Nummern der Geldscheine an die beiden Unbekannten durchgeben. Tatsächlich hob der gutgläubige Mann das Geld von seinem Konto ab, erzählte jedoch glücklicherweise seinem Sohn von dem Vorfall, der seinen Vater noch von der Einzahlung des Geldes abhalten konnte und die Polizei verständigte. (ij)