Teilhabe ist keine Selbstverständlichkeit: Ellwanger Inklusionsteam sucht Helfer

Wer im Inklusionsbeirat mitarbeiten oder sich anderweitig für Menschen mit Behinderung einsetzen will, wendet sich an Anke Schönherrr, Telefon (07961) 84293, E-Mail anke.schoenherr@ellwangen.de, oder an Kathrin Kirrmann, Telefon (07961) 9335553, E-Mail kathrin.kirrmann@haus-lindenhof.de