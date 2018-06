Tedi zieht ans Fuchseck

Das Geheimnis ist gelüftet: Tedi zieht in die Räume des ehemaligen C&A in Ellwangen. Das hat Egon Bertenbreiter, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Ellwangen am Freitag bekannt gegeben. Der Genossenschaft gehört das Gebäude am Fuchseck.

Tedi ist ein großer Einzelhändler mit rund 1700 Filialen in Deutschland. In der Region hat das Unternehmen Filialen in Aalen, Bopfingen und Abtsgmünd. Tedi hat ein breites Sortiment von Haushalts-, Heimwerker- und Elektroartikeln über Schreib- und Spielwaren bis hin zu Drogerie- und Kosmetikprodukten. Also quasi ein Kaufhaus ohne Bekleidung. Es sind günstige Dinge für den täglichen Bedarf, wie Bertenbreiter es umschreibt, der Tedi mit dem Kaufhaus Woha in seinen guten Tagen vergleicht. Er hofft natürlich, dass Tedi wieder mehr Frequenz in die Innenstadt bringt.

Viele Verhandlungen geführt

Dass es nicht ganz einfach war, einen Händler für die rund 1300 Quadratmeter auf zwei Etagen zu finden, räumt Bertenbreiter ein. Verhandlungen hat er viele geführt, auch mit H&M und New Yorker. Doch deren Bedingungen seien „wirtschaftlich nicht darstellbar“ gewesen. Sprich, die Unternehmen machten Vorgaben für den Umbau und forderten einen Baukostenzuschuss.

Tedi hat mit der Baugenossenschaft einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen, mit der Option ihn zweimal um weitere fünf Jahre zu verlängern. Das Unternehmen zahlt eine Grundmiete, der Rest ist nach Umsatz gestaffelt. Bis Tedi einziehen kann, müssen noch einige kleinere Umbauarbeiten erledigt werden. So hat Tedi ein ganz eigenes Beleuchtungskonzept, weshalb die Deckenlampen entfernt werden müssen. Bertenbreiter geht von einer Eröffnung im September aus.