„Tedi stellt Mehrwert für Ellwangen dar“

„Die Baugenossenschaft ist gut aufgestellt.“ Das betonte deren geschäftsführender Vorsitzender Egon Bertenbreiter bei der Mitgliederversammlung. Gleichzeitig freute er sich, dass die Gewerbefläche des ehemaligen C&A weitervermietet werden konnte. Dort werde Mitte/Ende September die Firma Tedi einziehen. „Wir sind uns sicher, dass diese Eröffnung den Ellwanger Einzelhandel beleben wird und für Ellwangen einen Mehrwert darstellt“, so Bertenbreiter.

„Die Nachfrage, insbesondere nach günstigem Wohnraum, übersteigt bei weitem das Angebot“, sagte Bertenbreiter. Dabei ging er auf die steigenden Rohbaukosten und die Energieeinsparungsverordnung ein. So sei das Bauen in Deutschland um 7,3 Prozent teurer geworden mit der logischen Konsequenz, dass auch die Mieten nach oben gehen. Es sei schwieriger geworden, in Ellwangen attraktives Wohneigentum zu finden. 2017 hätten sich circa 180 Wohnungssuchende gemeldet und um eine Wohnung nachgesucht.

Die Baugenossenschaft hatte Ende 2017 687 Mietwohnungen mit 45 600 Quadratmetern Wohnfläche und 15 Gewerbeeinheiten mit 4000 Quadratmetern in Besitz. Verwaltet werden 490 Wohnungen und zehn Gewerbeeinheiten mit 498 Garagen von 29 Eigentümergemeinschaften. Damit betreut die Baugenossenschaft ein Vermögen von 2,4 Millionen Euro treuhänderisch. Diese Wohnungen bieten für rund 2500 Menschen Platz, also für circa zehn Prozent der Ellwanger Bevölkerung, „wobei hier mehr als 50 Prozent der Bewohner über 60 Jahre alt sind“.