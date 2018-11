Tedi eröffnet am kommenden Samstag

Am Samstag, 24. November, wird die Tedi-Filiale am Ellwanger Fuchseck eröffnet. Das hat das Handelsunternehmen mit Sitz in Dortmund der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mitgeteilt. Auf 1165 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Markt unter anderem Dekorationsartikel, Haushaltswaren, Schreib- und Do-it-yourself-Artikel.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Filiale montags bis samstags vom 9 bis 20 Uhr geöffnet sein. Bis zu zehn Mitarbeiter sollen künftig in dem Billigmarkt beschäftigt werden. Tedi verspricht ein übersichtliches Regalkonzept sowie eine helle und energieeffiziente Deckenbeleuchtung mit Leuchtdioden, die zu einer angenehmen Einkaufsatmosphäre beitragen sollen.

Tedi ist ein großer Einzelhändler mit rund 1700 Filialen in Deutschland. In der Region hat das Unternehmen Filialen in Aalen, Bopfingen und Abtsgmünd. Tedi hat ein breites Sortiment von Haushalts-, Heimwerker- und Elektroartikeln über Schreib- und Spielwaren bis hin zu Drogerie- und Kosmetikprodukten. Also quasi ein Kaufhaus ohne Bekleidung.

Die Ladenfläche in prominenter Lage hatte knapp ein Jahr leer gestanden. Das Gebäude gehört der Baugenossenschaft. Sie hat mit Tedi einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen, mit der Option ihn zweimal um weitere fünf Jahre zu verlängern. Das Unternehmen zahlt eine Grundmiete, der Rest ist nach Umsatz gestaffelt. Bis Tedi einziehen kann, müssen noch einige kleinere Umbauarbeiten erledigt werden. So hat Tedi ein ganz eigenes Beleuchtungskonzept, weshalb die Deckenlampen entfernt werden müssen. Bertenbreiter geht von einer Eröffnung im September aus.