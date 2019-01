Technisches Hilfswerk erntet hohes Lob

Das Technische Hilfswerk (THW) Ellwangen hat das Jahr mit einem Neujahresempfang begonnen. Dabei machte der Ortsbeauftragte Mario Nagler auf den Missstand langer Wartezeiten oder mangelhafter Arbeiten bei Reparaturen an der Liegenschaft aufmerksam.

In seinem Grußwort bedankte sich Oberbürgermeister Karl Hilsenbek für die stete Einsatzbereitschaft und Unterstützung der THW-Helferinnen und -Helfer und vermutete die mangelnde Nähe als Ursache für die unsachgemäßen Arbeiten an der Liegenschaft. Polizeidirektor Andreas Tellbach und Kreisbrandmeister Otto Feil waren voll des Lobes für die Arbeit des THW Ellwangen in der Region.

Unter den Gästen waren mehrere Feuerwehrkommandanten, von der Verkehrspolizeidirektion Heidenheim Manfred Burger, Jochen Junginger von der THW-Regionalstelle Göppingen, Alexander Renschler vom Bauhof Ellwangen sowie Vertreter des Malteser Hilfsdienstes, des Roten Kreuzes sowie natürlich die THW-Helfer und Althelfer.

Zugführer Reiner Mangold und Ortsjugendleiter Timo Maier berichteten kurz von den zahlreichen Aktivitäten des Ortsverbandes, bevor es zum Vesper ging, bei dem zahlreiche Gespräche zwischen den Vertretern stattfanden.