Technikbegeisterung zahlt sich aus

Beim diesjährigen Regionalwettbewerb Ostwürttemberg von „Jugend forscht“ an der Hochschule Aalen ist die Schule Sankt Gertrudis mit Teilnehmerinnen aus der Realschule und dem Gymnasium wieder mit drei Projekten erfolgreich gewesen.

Carina Krez, Mariella Wenk und Julia Henninger haben für ihre Untersuchungen zu einer nachhaltigen Alternative für den Superabsorber in Windeln den zweiten Preis im Fachgebiet Chemie, sowie einen Sonderpreis Umwelttechnik der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gewonnen. Superabsorber besteht aus einem Kunststoff, der als Restmüll entsorgt werden muss. Um ein natürliches, biologisch abbaubaren Quellmaterial zu finden haben die Preisträgerinnen die Flüssigkeitsaufnahme durch Cellulosegranulat untersucht, das von der Firma JRS Rettenmaier hergestellt wird. Tatsächlich absorbiert dieses Material fast gleich gut Flüssigkeit wie der Superabsorber aus herkömmlichen Wegwerfwindeln, sodass die Arbeitsgruppe nun überlegt, wie ihre Ergebnisse technisch zu einer umweltfreundlichen Alternative umgesetzt werden können.

Im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften haben Marietta Kinzler und Sarah Wucherpfennig einendritten Preis für ihr Projekt Weltraumschrottentfernung sowie den Sonderpreis Thinking Safety der Autoflug GmbH gewonnen. Ziel ihrer Versuche war ein kostengünstiges Verfahren zu entwickeln, um Weltraumschrott aus der Umlaufbahn der Erde zu entfernen. Dazu könnte ein kreisender Satellit metallischen Weltraummüll so ablenken, dass er abstürzt und beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Das dieses Prinzip funktioniert haben die Preisträgerinnen in zahlreichen Versuchsreihen gezeigt.

Eden Gebreloel und Silke Finken haben im Fachgebiet Technik als Sonderpreis ein Make Jahresabonnement für ihren „Trashfighter“ gewonnen. Sie haben einen Mülleimer konstruiert, der sich bemerkbar macht, wenn er geleert werden muss und per Zufallsgenerator eine Schülerin oder eine Lehrkraft auswählt, die diese Aufgabe zu übernehmen hat.