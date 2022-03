Tattoo Convention in der Stadthalle

Eine Tattoo Convention findet am Samstag, 2., und Sonntag, 3. April, in der Stadthalle statt. Zahlreiche Tätowierer aus ganz Deutschland, aber auch aus Spanien, Frankreich oder der Schweiz werden erwartet. Auch Piercer geben Einblick in ihre Arbeit. Händler verkaufen zudem Schmuck, Zubehör, Kleidung oder Accessoires. Im Rahmenprogramm wird es eine Poledance-Show mit Alice und Jongleur Daniel geben. Durch das Programm führt Karola Launer.

Wer mag, kann sich vor Ort tätowieren lassen. Termine dazu können im Vorfeld mit den Studios vereinbart werden. Die besten Tattoos, die am Wochenende gestochen werden, sollen an den Abenden der beiden Messetage prämiert werden.

Geöffnet ist die Messe am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.