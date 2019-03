Tanz in den Mai mit den Monotypes

Mit einem Tanz in den Mai mit der Band The Monotypes aus Gießen am Dienstag, 30. April, um 21 Uhr (Einlass 19 Uhr) im TSV-Ballroom will Brenner Concerts and Events eine Tradition in Ellwangen wieder aufleben lassen. Bei der Wiederaufnahme sind The Monotypes aus Gießen zum ersten Mal im wilden Süden.

Passend zum 60er-Jahre-Flair des TSV-Ballrooms spielt die Band treibende Songs und eingängige Hits aus dem Zeitalter des Rock’n’Roll und der Beatmusik, aktuelle Charthits im Stil der 50er und 60er Jahre werden kombiniert mit einer explosiven und mitreißenden Bühnenshow.

Die fünf Musiker schlagen seit 2015 mit ihrem authentischen Rock’n’Roll eine Brücke zwischen Damals und Heute der Musikgeschichte, standesgemäß mit der klassischen Besetzung, Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Das Motto von Little Richard trifft hier zu: „We’ve gonna have fun tonight...“

Perfekte Outfits, treibende Beats ein eindrucksvolles Bühnenbild, Songs von Elvis, Taylor Swift, CCR, Beatles und vielen anderen werden neu interpretiert im Stil der 60er Jahre. Platten, Musikvideos über 60 Shows haben die Jungs schon produziert und standen schon mit Juli, Nena, Culcha Candela oder Christina Stürmer auf der Bühne. Der Abend mit den Monotypes verspricht einen Genuss für Augen, Ohren und natürlich für die Beine.